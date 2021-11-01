Haşmet Babaoğlu | Uygarlıkmış... Çöküyormuş...

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Mehmet Barlas | Yeni dünyada eski ittifaklar 01.11.2021 | 14:32
01:21
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 01.11.2021 | 13:06
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Başkan Erdoğan: "Türk Konseyi uluslararası bir yapıya kavuşuyor" | Video 01.11.2021 | 11:20
03:00
03:10
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.11.2021 | 11:11
01:50
12:10
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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan G-20'de önemli açıklamalar | Video 31.10.2021 | 20:55
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00:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü | Video 31.10.2021 | 18:53
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00:31
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video 31.10.2021 | 18:21
00:07
Sağlık Bakanı Koca, yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı | Video 31.10.2021 | 17:56
05:18
SOLOTÜRK’ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti | Video 31.10.2021 | 17:42
02:57
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi | Video 31.10.2021 | 16:06
24:10
Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi 31.10.2021 | 13:54
Haşmet Babaoğlu'nun 01.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...