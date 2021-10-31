Uzun bir yazın son günleri gibi...

Güneş tatlı, havada sabah serinliği...

Ayağım gaz pedalında ama direksiyona hâkim olamıyorum.

Fakat bir dakika!

Yön bu değildi; yol bu değildi, yolculuk nereye?

***

Bir başka şehre gidiverme isteği tamam da...İstanbul insanın yakasını bırakmıyor öyle kolay kolay.Ne trafiğinden kurtulabiliyorsun, ne de sınırlarından...Neyse ki, arabanın müzikçaları zihnimi dağıtıyor, otoyol sıkıntısı azalıyor.Sonra bir mola yerinde durup sosyal medyaya şu notu düşüyorum:

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Doğru bu sözler...Hiç hesapta yoktu çünkü.Ancak buradakiifadesi problemli.Çünkü çocukluğum deyince, benim için'dır,dır.Anlayacağınız, neredeyseseçmiştim.DoğrudanKöklere...Yani dosdoğru Bursa 'ya...

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Hani insan yaşlandıkça ağır ağır çocuklaşır derler ya, ondan mı bilmem, içimde hepvar son zamanlarda.Bir deYolum birden Bursa'ya çıksın istiyorum.Tam olarak yaşadığımdan emin olamadığım kederler diye bir şey varmış, tanıdım.Sanki akrabalarını onlar henüz yaşarken kaybetmişsin gibi...Öyle duygular bastırınca, bir bakıyorum Osmangazi Köprüsü'ndeyim...

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Her seferinde gittiğim yerlere gitmedim bu kez.Üftade Hazretleri'ne uğramadım.Muradiye Külliyesi'ne de...Bursa deyince yeme içmesiz olmuyordu.Zennup 1844, Tarihi Bursa Kebapçısı, Kayhan Çarşısı'nda pideli köfteciler...Karnım acıkmadı. (Bursa'da bayağı çileci bir haldir ki bu, pek ender rastlanır!)Yürüdüm, yürüdüm...Ve sonra arabaya atlayıp geri döndüm.

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Şimdi bunları niye size de anlattım bilmiyorum.Ama şunu biliyorum;Yol böyle bir şey işte!