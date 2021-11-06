Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz!

"Yeni pandemiye hazır değiliz. Gelecek pandemi için Hindistan'da dev mRNA aşısı üretim tesisleri kuracağız" demiş Bill Gates... Hadi hanımlar, beyler siz gene "heh heh heh" diye dalganızı geçin! Hafta sonu ağzımızın tadını "komplo teorisyenleri"nin saçmalıklarıyla mı bozacağız, değil mi ama!.. Ne? Gerçek mi bu? Doğrudan Times Of India'ya mı söylemiş? Ciddi kaynaklarda da var mı? Tüh!.. "Adam bu işin sonu gelmeyecek" diyor yani... "Ama telefon yoluyla yapılmış söyleşi canım! Bir yanlışlık vardır, kesin!"
***Bazen hissettiğimiz, bildiğimiz, hatta adımız kadar emin olduğumuz gerçekleri sosyal bilimciler sahada araştırıp sayıya dökerler ya... İngiltere'de sosyal medya üzerinden tanışıp evlenenlerin boşanma oranı, geleneksel yolla tanışıp evlenenlerden 6 kat fazlaymış. Eh, her yerde böyle olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Neden? Çünkü evlilik "poz" kaldırmaz. (Boşanıncaya kadar poz kesen sosyopat partnerler tanıyorum da, işin o yanına girmeyelim şimdi!) Sonra şu da önemli: Evliliğin "kadraj"ı çok geniştir; öyle faturaları sehpanın üzerinden kaldırmakla, buruşturulup fırlatılmış çorapları ayağınla yatağın altına ittirmekle yürümez. Ve elbette unutulmamalı: Güzel sözler gönül çalar ama hayatın işlerini yürütmek için güzel eylemler gerekir, vd.
***Bizim kent toplumumuz tıpkı 100 yıl önceki İtalyanlar gibi çay alışkanlığından kahveye geçiş yapıyor. Malum, bu konuyu çok yazdım, kahve tutkusundaki hızlı ilerlemede pandemi kapanmalarının rolü üzerine rakamlar verdim. Ama işe bakın ki, kahve taban fiyatları fena arttı, daha da artacak. Global çapta 2020 öncesine göre 2021 kahve fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'ye yaklaştı. Merak ediyorum, bakalım bizde yeni gelişen kahve düşkünlüğü bu durumdan nasıl etkilenecek?
***Kitapları yerleştirirken Susan Sontag'ın tuğla gibi günlüğü yere düştü. Açılan sayfada şu yazıyordu: "Kendi kendime yüksek sesle konuşmam hiç. Bunu denemem bile. Artık sebebini biliyorum. Çok acı verici buluyorum. Çünkü o zaman gerçekten yalnız olduğumu anlıyorum."
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Buzdolabının derin dondurucu kısmını açınca tuhaf bir paketle karşılaştım. Açtım. Bursa'dan aldığım iki cantık pideyi paketleyip koymuşum meğerse... Durup dururken yüzüme bir gülümseme yayıldı.
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