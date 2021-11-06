Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz!

"Yeni pandemiye hazır değiliz. Gelecek pandemi için Hindistan'da dev mRNA aşısı üretim tesisleri kuracağız" demiş Bill Gates... Hadi hanımlar, beyler siz gene "heh heh heh" diye dalganızı geçin! Hafta sonu ağzımızın tadını "komplo teorisyenleri"nin saçmalıklarıyla mı bozacağız, değil mi ama!.. Ne? Gerçek mi bu? Doğrudan Times Of India'ya mı söylemiş? Ciddi kaynaklarda da var mı? Tüh!.. "Adam bu işin sonu gelmeyecek" diyor yani... "Ama telefon yoluyla yapılmış söyleşi canım! Bir yanlışlık vardır, kesin!"

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İngiltere'de sosyal medyaüzerinden tanışıp evlenenlerinboşanma oranı, gelenekselyolla tanışıp evlenenlerden6 kat fazlaymış. Eh, her yerdeböyle olduğunu söyleyebiliriz,değil mi?(Boşanıncaya kadar poz kesensosyopat partnerler tanıyorumda, işin o yanına girmeyelimşimdi!) Sonra şu da önemli:Evliliğinı çok geniştir;öyle faturaları sehpanın üzerindenkaldırmakla, buruşturulupfırlatılmış çorapları ayağınlayatağın altına ittirmekle yürümez.Ve elbette unutulmamalı:Güzel sözler gönül çalar amahayatın işlerini yürütmek içingüzel eylemler gerekir, vd.

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Bizim kent toplumumuzçay alışkanlığından kahveye geçiş yapıyor. Malum, bu konuyu çok yazdım, kahve tutkusundaki hızlı ilerlemede pandemi kapanmalarının rolü üzerine rakamlar verdim. Ama işe bakın ki, kahve taban fiyatları fena arttı, daha da artacak. Global çapta 2020 öncesine göreMerak ediyorum, bakalım bizde yeni gelişen kahve düşkünlüğü bu durumdan nasıl etkilenecek?

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Kitapları yerleştirirken Susan Sontag'ın tuğla gibi günlüğü yere düştü. Açılan sayfada şu yazıyordu:

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Buzdolabının derin dondurucu kısmını açınca tuhaf bir paketle karşılaştım. Açtım. Bursa'dan aldığım iki cantık pideyi paketleyip koymuşum meğerse... Durup dururken yüzüme bir gülümseme yayıldı.

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