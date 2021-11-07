"Giriş alanının çıkış kapısının üstünde, basit bir aletle kazınmış gibi görünen bir söz yazılıydı. Muad'Dib o sözü daha sonra defalarca tekrarlayacaktı. Yazıda Arakis gezegeninden ayrılanlardan bir ricada bulunuluyordu: 'Burada neler çektiğimizi bilen sizler, dualarınızı bizden esirgemeyin.' Dune'da beni çok etkileyen bir sözdür bu... Bir gün dünyada böyle bir duvar yazısı görür müyüz? Yoksa bir yerlerde çoktan bir duvara kazınmış mıdır bu sözler?"

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in (1920-1986) pek tanınmış ve cidden fanatik okurları bulunan Dune adlı bilim kurgu serisinin ilk kitabınin filmi sinemalarda... 6 kitaplık serinin bizde de hastaları var ama filmi dünyadaki gibi coşkuyla karşılandı mı, emin değilim. Ancak bu sayede öğrendim ki, kendi çevremde Herbert'in ilk 1965'te çıkan romanınınvarmış ve meğerse filmin sinemalara gelmesini dört gözle beklerlermiş.

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Şu an bütün global medya Dune'un hikâyesininve filmin yönetmenifilmi birhikâyesine çevirdiğini tartışıyor. Çok önemli mesele. Ancak tanıdığım Dune hayranlarının çoğunun umurunda değil. İçine doğdukları kültürel çerçeveyi bu açıdan okumamış olanların bir bilim kurgu dizisindekinasıl dikkatini çeksin? Yıllar boyu okullarında bu kayıtsızlık için eğitildiler... Hikâyenin kahramanınadeniyor, onlar altyazıdaki gibi "Henüz vakti gelmemiş sözleri söyleyen kişi" diye biliyor. Hiçdiye sormak bile yok!

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, bilim kurguyu bahane ederekdır, desek yanlış olmaz. Paul Atreides'in (daha sonra Muad'Dip ve mehdi) babası Dük Atreides bir ara şöyle bir şiir söyler konuklarına:

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Ne çok şey var Dune üzerine yazılacak. Şu dev çöl solucanı (Şeyh Hulud) mesela... Ama yerim yetmedi yine. Ha, bir de şu var! Villeneuve ve bilim kurgu filmi denilince, Dune etkileyici bir film ama benim oyum hâlâ'a... 2016 yapımı(Geliş) sinematografik derinliğe sahipti.