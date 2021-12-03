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Haberler Haşmet Babaoğlu ‘Hasta oldun, suçlusun!’
HAŞMET BABAOĞLU
03 Aralık 2021, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

‘Hasta oldun, suçlusun!’

Bilmem, hatırlar mısınız?
Dr. Mehmet Öz kanser olduğu anlaşıldığı sırada kameralar karşısında, "O kadar dikkatli yaşamama rağmen bir yerde mutlaka bir suçum var ama bilemiyorum" demişti.
Peki şirket yönetimindeki tercihlerini en küçük detaylarına kadar ezberlediğimiz Steve Jobs'un pankreas kanserinin nadir rastlanan bir türü yüzünden 2011'de hayata veda edince hakkında kopartılan fırtınayı biliyor muyuz?
Pek sayılmaz...

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Hekimler, Steve Jobs'u vegan ve çiğ beslenme tarzı nedeniyle suçlamıştı.
Çünkü çalışmayan pankreasına yüksek proteinli ve hayvansal yağlı gıdalar tüketerek "destek" olmaktan kaçındığını düşünüyorlardı.
Jobs'un vegan arkadaşları da "Ne ilgisi var, gençliğinde defalarca bilgisayar söküp takmış bir adam, onun pankreasını metal zehirlenmesi mahvetti" diyerek hekimlere karşı çıkmışlardı.
İşin ilginci...
Steve Jobs'u beslenme modeli yüzünden suçlayan hekimler, şimdi sıkıysa veganlığa karşı ağızlarını açsınlar!..

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On yılda hava nasıl değişti, değil mi?
Ama tıbben her bireyin önce hastalığından kendisinin sorumlu olduğu söylemi değişmedi.
Birbirinden çok farklı toplumların insanlarını Kovid-19 virüsü hasta ediyor.
Ama sağlık otoriteleri tek tek bireyleri suçlama yöntemini sürdürüyor: "Önlemlere dikkat etmedin, maskeni takmadın, kalabalığa karıştın, aşılarını tamamlamadın..."
Çünkü bu yöntem, insanları korkuyla sindirmekte çok etkili...

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Sürekli makro siyasete bakmak yanıltıyor.
Çünkü toplu yaşıyor ama çoğu kez tek tek yeniliyoruz...
Sistem her seferinde ellerini yıkayıp yoluna devam ediyor!
İşte bu yüzden...
Geçen yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bu tıp söyleminin beyinlerimizi yıkamasını...
Tıbbi bir "suç"(!) işlemesek hiç yaşlanmayacak, hiç ölmeyecekmişiz gibi bir saçma inanca kapılmamızı...
Günümüz hekimlerinin bir tür polis, yargıç, gardiyan karakterine bürünmesini önemsiyorum.
Ve şimdi pandemi ortamında yaşadığımız tuhaflıkları bir de bu açıdan düşünelim istiyorum.
Gazetelerde başkaları yazmaz bu meseleleri, yazmıyor...
Keşke hep birlikte bu noktalara da eğilsek...

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NOT DEFTERİ
Bütün ömrümüzü, hakkımızda en ufak bir şey bile bilmeyen ama hakkımızdaki her şeyi bildiklerini iddia eden insanlarla birlikte geçiriyoruz. (THOMAS BERNHARD / Kiler)

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