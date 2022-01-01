Kullandığımız takvimin cilveleri ve uyduruk hesapları umurumda değil. Fakat dün durdum, sosyal medyadaki geçmiş paylaşımlarıma baktım. Başkalarının paylaşımlarına da... Anladım ki, Necip Fazıl'ın "Bir Adam Yaratmak" piyesindeki şu sözlerini andırıyor hâlimiz: "Yaşamıyoruz. Resimlerimiz, fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz."

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Her yıl şunları yazmışım:için hopoturup hop kalkmak niye? İş güç düzenimiziona feda ettiğimiz yetmiyor mu?Daha fazla anlam yüklemeye ne gerekvar?"

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Peki bu heyecan, bu patırtı niye? Çünkü yeniden başlamak istiyoruz?İyi de neden buna biz karar vermiyoruz da, takvimin "karar" vermesini bekliyoruz? Ben kıpırdamadan, o halletsin! Saçma sapan bir ezoterizm bu. Yalan mı?

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Ne zaman anlayacağız? Kuru bir matematiğe dönüşmüş takvimlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Sen,geçmiş

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Bir de dilekler var. Hiç sormuyoruz:Çözülmenin semptomu bu olsa gerek.

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Ama şurası açık: Popüler kültür ne yapıp edip seküler takvimi güçlü bir yalan, güçlü bir uyuşturucu haline getirmiş. Elinin tersiyle itmek kolay değil bu gerçeği. Zaten şu satırları okuyan pek çok kişi de yazdıklarıma burun kıvırıyor, biliyorum. Hep öyle oldu.

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Ben yine hep olduğu gibibaşlamasını bekleyeyim;Mart ayının ikinci haftasını.Baharın başlamasını...

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Öyle ya... Bu sersemyeterde artar! Madem kişisel serüvenimizdeçekip giden zamanla birlikte geçmişekarışmasını istediğimiz şeyler var...ocakayının başlangıç olduğunu söyleyen kitleselillüzyona kurban gidiyoruz?