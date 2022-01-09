"Dar bir sokağa saparım, iğri büğrü yürürüm, etrafımda hoşa gidecek, henüz hoşa gidecek bir şey yoktur. Fakat bir yol dönemecinde önüme bir çeşme, bir konak eskisi, bir türbe, bir medrese, bir su terazisi, bir ufacık mezarlık veya bir meydancık çıkar.

Dururum, siz de olsanız durursunuz, kulağınıza şarkı söyleyen güzel bir ses gelmişçesine, şiir okunmağa başlanmışçasına dururuz."

1946'da yazmış bu satırları Refik Halit.

Neden durduğumuzu da ne güzel açıklıyor...

"Çünkü burada konuşmadan anlatma, gürültü etmeden kaynaşma, dokunmadan sarılıp öpüşme, geçmiş zamana doğru zevkli bir dönüş vardır."

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Son haftalarda niye sürekli Göksu kıyısından tenha vakitlerde yürüyerek Anadoluhisarı'nın sokaklarına çıktığımı Refik Halit okurken daha iyi anlıyorum.Çünkü bu hissi az çok orada yakalıyorum.Ne yazık!artık şehrin hakiki dokusuyla buluşmakzorlaşıyor.Ama şu kesin...Dikkat! Kentten değil, "şehir"den söz ediyorum.Suriçi ve dış çevresinden, Üsküdar'dan, Boğaz'ın Anadolu yakasından başka bir yer yok...Beylikdüzü mesela...Seul'den farkı var mı?

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"Durup durup bunu yazıyorsun Haşmet" mi dediniz?Yazıyorum, çünkü şehrinna üzülüyorum.Dar sokaklarda, iğri büğrü yürüyüp sonra sularından içtiğim çeşmelerle, tarihle, konak eskileriyle "gürültü etmeden kaynaştığım" zamanları hatırlıyorum.Göksu'daki küçük Osmanlı mezarlığının orada, çeşme başında durup bunu düşündüm geçen gün...Bir de gençlerinçektikleri Tiktok videolarınayazmalarınıdüşündüm...Ne İstanbul'u yahu?Hangisi İstanbul?

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Bilmem ki...Gidip başka yerde yaşarken ara ara buraya gelip Galata'dan Süleymaniye'ye ve Haliç'e bakmak daha heyecan verici sanki...Öyle mi yapmalı ne!Tabelalarındayazılı semtin ortasından geçenotoyolu kullanmak zorunda olmanın sıkıntısınıbiliyor musunuz siz?Oradaki gökdelenlerde keyifle ve tonla para harcayarak oturan tanıdıklara da selamlar...