"Bir Sicilyalı mafya babasının içgüdülerine sahip. Severse, hızla ödüllendirir ama aile kurallarına uymayan bir iş yapıldığında aynı hızla acımasızlaşır." Kimden bahsediliyor? Anlatayım; Kennedy, Nixon gibi ABD başkanlarına danışmanlık yapmış, uluslararası müzakerelerin usta ismi ve akademisyen Harald Malmgren, Rusya Devlet Başkanı Putin'i bu sözlerle tanımlıyor. Malmgren'in 1992'den beri tanıyıp sık sık sohbet ettiği Putin'i böyle bir benzetmeye konu etmesinin nedeni, çocukluğunun Sicilyalıların çoğunlukta olduğu bir mahallede geçmesi. O "ruh"u iyi tanıyor Malmgren. 13 Ocak'ta çıkan "What the West gets wrong about Putin" başlıklı yazısı çok ilginç. Şu tespitini de ekleyeyim: "Putin, her seferinde bende Washington'daki politikacıların çoğundan daha zeki olduğu izlenimini bıraktı."
***Hayat pahalılığı nedeniyle bir tür "kapanma" yaşıyoruz. Yani "işin yoksa evde kal" günlerine geri döndük. İstanbul'da trafik yoğunluk ortalaması yüzde 51-55 oranında. İş çıkışı saatlerinde ancak yüzde 61 seviyesine geliyor. İnanılamayacak bir şey. İtiraf edeyim, geçen gün Ümraniye'den Kadıköy'e frene neredeyse hiç dokunmadan vardım. Kadıköy ve çevresinde ne gördüm dersiniz? Kafeler yine tıklım tıklım. Oysa Üsküdar, Çengelköy, Beykoz hattında kafelerde müşteri sayısı yarı yarıya azalmış durumda...
***Bursa'da vegancun adını verdiği sebzeli pideyi üreten ve bunu "etsiz lahmacun" olarak pazarlayan uyanık işletmeci işin püf noktasını kavramış... Nereden mi anlaşılıyor? Çünkü gazetecilere şöyle diyor fırıncı arkadaş: "Sağlıklı ürün yaptık. Üstelik etli lahmacuna göre fiyatı yüzde 15 daha uygun." Malum, "sağlık" denince akan sular durur. Üstüne üstlük ucuz. Şimdi söyleyin bana; bundan beş yıl sonra "Etli lahmacun diye bir şey olmaz, lahmacun zaten etlidir" diyen biri çıkar mı acaba? Yıllar hızla geçiyor, zihinler bulanıyor. En önemlisi de şu: Kelimeler, isimler, deyimler yoluyla savaşıp yeniliyoruz.
***Bir daha hatırlatayım... Sosyal medyanın meşhur BioNTech reklamcısı doktoru 13 Haziran 2021'de şöyle demişti: "Tek doz 570 civarı etkili. 2. dozun yıllarca % 95 etkili olacağını öngörüyoruz." Sonra da şu tahminini Twitter'a aktarmıştı: "Eylülde pandemi biter." Bunların hepsini yuttuk, unuttuk, yenilerini yutturmaya hazırlanıyorlar.