Tablo yavaş yavaş belirginleşiyor. Bu gidişle "Büyük bir deneye denek olduk" diyenler haklı çıkacak. Davosçuların (Dünya Ekonomik Forumu) internet sitelerindeki sağlık manşetlerine baktığınızda durum daha iyi anlaşılıyor... Birincisi şu: Beyaz Saray bir "kanser zirvesi" gerçekleştirdi ve mRNA teknolojisinin de yardımıyla kanserden ölümlerin yüzyılın ortalarına kadar yarı yarıya düşürüleceği tahmini yapıldı. İkincisine gelince, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı 37 yıldır bir aşı geliştirilememiş olması çok tartışılıyordu. Uzmanlar(!) Kovid-19'da kullanılan mRNA "sıvıları"nın yakın gelecekte HIV için de etkili olabileceğini düşünüyorlarmış... Kovid patlak verdiğinde, "Sinovac gibi inaktif aşılara karşı AB ülkelerinin ve bazı çevrelerin düşmanlığının altında bir bityeniği var" diye çok yazdık, çizdik. Hatırlayanlar olacaktır.

***

Anglosakson medyasıkanser grafiklerini önplana çıkarmaya başladı. Çin ve Avrupamedyasında ise yeni çıkacak varyantlarıntedirginliği pompalanıyor. Bakalım,bizim medyada hangi taraf ağır basacak.

***

Buyrun... Kot pantolonların yapımıiçin çok yüksek miktarda su tüketiliyorve karbon ayak izi de çok fazla... BirHollanda firması kiralık kot üretip pazarlıyormuş.de bunu fark etmiş, internet sitelerindeyağlayıp ballıyorlar. Neymiş, böylecesürecek (bu kelimeyionlar kullanıyor) ama çevreye dezarar verilmeyecekmiş. Yahu kardeşim,madem öyle eğlence bunun neresinde?Böyle pop kültür oyalanmalarıyla nereyekadar?

***

Bu sözler Prof. Dr. AhmetYaşar Ocak'ındergisindekisöyleşisinden... Dergide çok nitelikliyazılar, söyleşiler, polemikler var.Meraklısı mutlaka edinmeli.

***

Şu sıralarda dijital platformlarda Birinci ve İkinci Dünya Savaşları üzerine belgesellere vurdum kendimi. Çok ilginç yapımlar var. Resmi tarih yalanlarını istemeyerek de olsa göz önüne seren belgeseller. Bunlardan biri Netflix'tekiİzlemelisiniz.