Kral Byzas yeni bir şehir kurmak ister...

Hani bugün de pek meşhur olan "Gnothi seauton/Kendini bil" sözünün tapınak duvarlarına kazındığı Delfi şehrine gidip kahinlere sorar...

Cevap açıktır: "Körler Şehri'nin tam karşısına..."

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Nerden çıktı şimdi bu mitolojik anlatı?Şöyle anlatayım...Geçtim, kendi geleneğimizi, inançlarımızı, söylencelerimizi...Geçtim, İstanbul'un fethini, payitahtlığını ve diğer özelliklerini...Mitoloji meraklısı ""ın pek sevdiği antik çağ anlatılarına bile baksanız...İstanbul'un özel yanını apaçık anlarsınız...

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İstanbul'unuydurukveya resmi tarih anlatılarıyla engellenmeyeçalışılmıştır.Bu da bir yana...Güzelim şehre yaklaşık yüz elli yıldır ne yapıldığını, nasıl yapıldığını anlamamız zorlaştırılmıştır.Akıl almaz bir tahribat yaşamıştır bu şehir.Sıkıştırılmış, iyice daraltılmış, demografik dönüşümlerle ve ruhsuz kentleşmeyle nefes alamaz hale getirilmiştir.

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Biz bilmekte zorlanıyoruz ama "" bilir İstanbul'u...Derinliğini de değerini de bilir.O yüzden...Şunu iyice anlayalım...Batı, öyle'yla falan yetinmemiştir, yetinmez, yetinmeyecekler.

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Devlet, Ayasofya hamlesiyle oyunu gördüğünü dosta düşmana belli etti.

Fakat dünya eski dünya değil...

Herkes yeni bir dünyaya, yeni yüzyıl tasarımına çalışıyor.

Aman dikkat! "Yeni süper güçler" veya "dünyayı idare edecek şehirler" söylemleri bizi baştan çıkartabilir.

Meselenin adını koymak gerek...

İstanbul'u bize bırakmamak için her şeyi yapacaklar.

İşaretlerini okumayı öğrenelim.

Şimdi derme çatma tiplerle karşımıza çıkıyor olmalarına aldanmayalım.

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NOT DEFTERİ

Bilmiyorlardı ki, gerçek hasımları daha üst katlarda oturan komşularla kendileri arasındaki hiyerarşi değil, kendi zihinlerindeki bina imajıydı. (J. G. BALLARD / Gökdelen)