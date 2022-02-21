Kral Byzas yeni bir şehir kurmak ister...
Hani bugün de pek meşhur olan "Gnothi seauton/Kendini bil" sözünün tapınak duvarlarına kazındığı Delfi şehrine gidip kahinlere sorar...
Cevap açıktır: "Körler Şehri'nin tam karşısına..."
***Nerden çıktı şimdi bu mitolojik anlatı?
***İstanbul'un değerini, derinliğini ve geleceğini görüp anlamamız uyduruk veya resmi tarih anlatılarıyla engellenmeye çalışılmıştır.
***Biz bilmekte zorlanıyoruz ama "dışarısı" bilir İstanbul'u...
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Devlet, Ayasofya hamlesiyle oyunu gördüğünü dosta düşmana belli etti.
Fakat dünya eski dünya değil...
Herkes yeni bir dünyaya, yeni yüzyıl tasarımına çalışıyor.
Aman dikkat! "Yeni süper güçler" veya "dünyayı idare edecek şehirler" söylemleri bizi baştan çıkartabilir.
Meselenin adını koymak gerek...
İstanbul'u bize bırakmamak için her şeyi yapacaklar.
İşaretlerini okumayı öğrenelim.
Şimdi derme çatma tiplerle karşımıza çıkıyor olmalarına aldanmayalım.
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NOT DEFTERİ
Bilmiyorlardı ki, gerçek hasımları daha üst katlarda oturan komşularla kendileri arasındaki hiyerarşi değil, kendi zihinlerindeki bina imajıydı. (J. G. BALLARD / Gökdelen)