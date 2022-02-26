Bizim TV kanalları, sokakta yakaladıkları Ukraynalıları konuşturmayı seviyor. Ben de izliyorum: Gözü yaşlı genç bir kadın şöyle diyordu: "Az önce babam ve kardeşimle konuştum, silah dağıtılan yere gitmişler, silah alıp direnecekler." Bir başkası "Hiçbir yere gitmeyeceğiz, savaşacağız" diyor. Ben de o sırada yabancı ajansların üç gün önce yaptıkları haberleri okuyorum.
Şöyle haberler var: "Ukraynalı oligarklar ailelerini alarak özel uçaklarla ülkeyi terk ettiler." Kim bu oligarklar?
Ukrayna'da 2014'te sokak olaylarının parasını veren, geçen sekiz yıl içinde (parasıyla değil mi!) bir parti kapatıp ötekini açan, ABD'li Demokrat'larla "ense tokat" ilişkiler kuran, futbol kulüpleri ve eğlence medyasıyla kitleleri oyalayan güçlü kişiler... Şimdi halk silah dağıtım noktalarında kuyrukta, onlar Boris Johnson'un müşfik kollarında...
***Paketin içindeki malzemelere bakalım...
***Okurken gözlerime inanamadım...
***Twitter odalarındaki sohbetlerde dikkatimi çekiyor. Söz alan insanlar, Avrupa ülkelerinin tutumlarından şikâyet ederken sürekli "ikiyüzlülük" deyimine başvuruyorlar.
***Meraklısına, Vladimir Pozner'in "How the United States Created Vladimir Putin?" başlıklı Yale Üniversitesi konuşmasını tavsiye ederim. Youtube'da tamamı var. Pozner, bir zamanlar Batı'da Sovyet casusu gözüyle bakılan fakat çok etkili bir gazeteciydi. Şimdi küreselci ideolojinin fanatik destekçisi. Ancak çok berrak bir konuşmacı.