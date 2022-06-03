Yüz küsur sene önce tıpkı şimdiki gibi çalım atıyor, cambaza baktırıyorlardı...

"Bulgaristan gitgide büyüyor; Rus Çarlığı'nın Akdeniz'e inme hayalleri sönmüyor, bölgede barışın teminatı Yunanistan'dır Yunanistan" demişlerdi.

Dönemin bir numaralı hegemonu İngiltere sürekli Yunanistan Başbakanı Venizelos'un sırtını sıvazlıyordu.

Birinci Dünya Savaşı eşikte belirdiğinde...

10 Ağustos 1914'te...

Venizelos çıkıp parlamentoda şunu söyleyiverdi: "Zaten halihazırda Osmanlı Devleti ile adalar konusunda ertelenmiş bir savaş halindeyiz.

Bu durumun devam ettirilmesinde güçlü müttefiklerimizin desteğinin yanımızda olması bizim çıkarlarımızadır..."

***

Yunanistan budur.Aramıza hegemon devletlerin çıkarları girdiği sürece de böyle kalacaktır.İki yıldır TV uzmanlarını(!) dinliyorum...Hâlâ bu hikâyeleri anlatanlar var.Neyse ki, devlet gerçeği biliyor ve bu yorumlara gülüp geçiyor.Hiç mi düşünmüyorsunuz?İstanbul'a kuş (helikopter) uçumu mesafede bir üs hangi ülkeyi tehdit eder?Neden geçen yıl bu üsse binlerce tank yerleştirme kararı alınıvermiş?Tanklarla mı liman korunacakmış?diyenler hele...Romanya zaten ağzına kadar Amerikan askeri teçhizatıyla dolu.Yunanistan'ın diğer köşelerindeki üsler de sadece Rusya için mi?Hedef Türkiye...Bunu anlayalım artık.

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Ne dedi geçen gün Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias?

"Dedeağaç'ta Amerikan ordusunun varlığından memnunuz, hatta anlaşmayı 10 yıl olarak uzatmayı düşünüyoruz." Nedenini de şöyle açıkladı:

"Yunanistan'ın milli çıkarları için bu üs gerekiyor." Eh, hâlâ Yunanistan ve ABD'nin çevirdikleri numaraya akıl erdiremediyseniz...

Daha fazla uğraşmayın!

Belli ki niyetiniz yok!

Aklınız Sakız'da yediğiniz mezelerde kaldı, biliyorum ama söylemiştim...

Bu iş kalamar tava, uzo ve iki yakanın şarkıları boyutunu aşalı çok oldu.

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NOT DEFTERİ

Bazen hakikat vahşidir, insanların arasına salıvermeye gelmez. Fakat o hakikatlere tasma takmak dururken yerlerine yalanları sürmek, neticeleri bakımından, daha tehlikelidir. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)