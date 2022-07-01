Unutmuşsunuzdur...
"Yarım milyon çocuğun ölümüne yol açmak zor bir seçimdi ama bu bedele değdiğini düşünüyorum" demişti ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright...
Bir Avrasyalı veya Doğulu siyasi böyle bir şey söylemiş olsaydı asla aklınızdan çıkmazdı...
***Hillary Clinton da Dışişleri Bakanlığı sırasında Libya'ya yaptıklarından hiç pişmanlık duymadığını defalarca ifade etmişti.
***ABD'nin Irak ve Afganistan cinayetlerinin birinci derece sorumlularından olan George W. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı ve 2005-2009 arasındaki Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a ne demeli?
***Ama günümüzün gönül çalan ve küreselcilerin yeni dünya düzeni projesiyle çakışan söylemi malum...
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Bütün dünyayı böyle oyalayarak felakete götürüyorlar.
Putin de "emperyalist hırslarla Falkland Adaları için Arjantin'e savaş açan" Margaret Thatcher'ı hatırlatmış...
Bilmiyor ki, bu sözler uluslararası kültür tüketicisinin bir kulağından girip ötekinden çıkacak.
Boş iddialar nasıl da dolu gösteriliyor, değil mi?
Asıl dehşet verici olan bu!
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NOT DEFTERİ
Artık dünya eğlenceli bir yer değildi, orada yalnızca makineli ateşi, kundakçılık, açlıktan ölüm, tahtakurusu, kolera ve tifüs vardı. İnsanlar yeni bir toplumun temelleri için hammadde üretiyordu. (JOHN DOS PASSOS / ABD 1919)