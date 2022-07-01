Unutmuşsunuzdur...

"Yarım milyon çocuğun ölümüne yol açmak zor bir seçimdi ama bu bedele değdiğini düşünüyorum" demişti ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright...

Bir Avrasyalı veya Doğulu siyasi böyle bir şey söylemiş olsaydı asla aklınızdan çıkmazdı...

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da Dışişleri Bakanlığı sırasında Libya'ya yaptıklarından hiç pişmanlık duymadığını defalarca ifade etmişti.Hatırlıyor musunuz?gibisinden laflaretmişti.Onu da unutmuşsunuzdur.Zaten devrilip en alçak biçimde öldürülen "dünyanın merkezi"nden biri değil, Kaddafi'ydi; yıkılan ve insanları perişan edilen ülke Libya'ydı, kim umursar da, Clinton'ın bu çirkin sözlerini aklında tutardı ki!

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ABD'nin Irak ve Afganistan cinayetlerinin birinci derece sorumlularından olan George W. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı ve 2005-2009 arasındaki Dışişleri Bakanı'a ne demeli?Piyanoda seçkin bir Brahms yorumcusuydu ama politika sahnesinde "savaş sevgisi"yle öne çıkmıştı.Şimdi üniversite derslerindevurguluyor.

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Ama günümüzün gönül çalan ve küreselcilerin yeni dünya düzeni projesiyle çakışan söylemi malum...Her kötüyüher iyiyiüzerinden tarif et!Tezlerin gerçekle hiç uyuşmayan zevzeklikler olsa bile, salla gitsin!Nasılsa popüler kültür arkanda...Nasılsa medya kimsenindiye düşünmesine fırsat vermez...Eh, Boris Johnson da bunu yaptı işte!Kalktı,dedi...

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Bütün dünyayı böyle oyalayarak felakete götürüyorlar.

Putin de "emperyalist hırslarla Falkland Adaları için Arjantin'e savaş açan" Margaret Thatcher'ı hatırlatmış...

Bilmiyor ki, bu sözler uluslararası kültür tüketicisinin bir kulağından girip ötekinden çıkacak.

Boş iddialar nasıl da dolu gösteriliyor, değil mi?

Asıl dehşet verici olan bu!

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NOT DEFTERİ



Artık dünya eğlenceli bir yer değildi, orada yalnızca makineli ateşi, kundakçılık, açlıktan ölüm, tahtakurusu, kolera ve tifüs vardı. İnsanlar yeni bir toplumun temelleri için hammadde üretiyordu. (JOHN DOS PASSOS / ABD 1919)