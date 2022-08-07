Güneş yakıcı, gölge boğucu...

Göz alabildiğine uzanan çamlık, çadır kalabalığıyla karman çorman bir halde...

Evdeki iş düzenini aynı hamaratlıkla sürdüren kadınlar ve çılgın gibi koşuşturan çocuklar...

Denizden gelen tuzlu suyla gargara sesleri...

Önce gözleriyle etrafı kolaçan ediyor; sonra yavaşça şezlonga uzanırken çıplak göbeğini ovuşturup bir "Ohh!" çekerek, yanındaki kayınçoya "Vallahi bu yaz buraya gelmekle iyi yaptım" diyor; "kafa dinleme ihtiyacım vardı!"

Ardından bir "Oh!" daha...

Şezlong kırık, gürültü müthiş, iç sıkıntısı yoğun ama olsun...

Bu "Oh!"ları kendi kendine birkaç kez tekrarlarsa, gerçekten kafasını dinlediğine inanacak sanki...

Bir de şu az ilerideki gençlerin rap/trap müzikleri olmasa: "Kefil günaha, esir zamana / Kime gülersen vezir dünyana / Hepsi Polyanna, tapar yalana."

***

Gökova'nın en güzel koylarından biri...Öyle mi gerçekten? Amanasıl emin olunabilinir?Teknenin pruvasından geriye doğru sesleniyor:Birden bir motor gürültüsü...Bir jetski artistik hareketlerle teknenin yanından geçip gidiyor..."Tekne tuttuğunda vereceğin paraya acıma" demişti arkadaşları;Bu mu yani?İçinden tekrarlıyor...Tekrarladıkça inanacak belki...

***

Bu tablolar...bütünüylegerçek, bal gibi biliyorsunuz...On gün tatile odaklanarakacısının nasıl çıkartılacağını bilememe hallerimiz...Baştan sona gerçek!

***

Geçmiş zaman...Pek kalabalık ve ünlü bir tatil kasabasında sıkışıp kaldığım hafta sonları geliyor aklıma şimdi..."Haşmet, hadi denize gidelim, gel!" diye seslenirlerdi arkadaşlarım.Anlamıyorlardı ki, o deniz değildir; o piyasa yapmadır, dedikodu malzemesidir, fönlü saçlar arasında cep telefonundan gözünü kaldıramamak ve cıvık bir pizzaya tonla para döküphavasına girmektir.

***

İşte böyle...Yaz mevsimini yazlıklarla...birbirimizene zaman itiraf edeceğiz?