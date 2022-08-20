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İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
20 Ağustos 2022, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Cumartesi Notları: Mevsim normalleri...

İsrail ve Suriye'yle normalleştiğimiz söyleniyor.
Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde yeniden diplomatik ilişki kurmak veya kopmuş iletişim bağlarının yeniden kurulması "normalleşmek" sayılmalı mı?
Artık bunu da tartışmak gerekiyor.
Çünkü hep vurguladığım gibi...
Kelimeler de bizimle birlikte savaşıyor...
Kullandığımız kavramlarla, terimlerle yeniyor veya yeniliyoruz...
Eğer, normalleşmek denilen şey "eskisi gibi" olmaksa, bu imkânsız.
Çünkü dünya eskisi gibi değil.
Zaten "normal" dediğimiz de normal miydi?
Mesela İsrail'le diplomatik ilişki elbette gereklidir ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde bu ülkeyle ilişki normal olmaz; karakteri icabı olamaz.

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Şule Gürbüz'ün bir söyleşisindeki sözlerini not edeyim: "Kötünün, iyiler tarafından yenilip zamanın ince eleğinin yüksek olanı tutacağı inancına da imana sarılır gibi sarılmak bana dünyaya fazla düşkünlük gibi görünüyor."

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İngiltere ve Galler sahillerindeki tatil beldelerinde alarm verilmiş.
Kanalizasyon kirliliği denizi mahvetmiş. Kamusal atık suları toplayıp dağıtan şirket meğer bütün bunları denize boşaltıyormuş.
Muhtemelen bazılarınız bu haberi okudu ve şöyle algıladı:
Marmara ve Ege sahillerinde kanalizasyon kirliliği alarmı...
Çünkü "Batı'da hiç öyle şey olur muymuş!" mantığı bizim okumuş(!) insanımızda hâlâ hâkim...
Eurosport Türkiye'nin malum sunucularının İtalya Bisiklet Turu sırasında ballandırarak "böyle bir asfaltta bisiklet sürmenin keyfi"nden söz ettiklerini hatırlıyorum.
Tam o sırada helikopter çekimi, otoyolun bitmez tükenmez yamalarını gösteriyordu. (Önemli not: Kamu yatırımlarının çok azaldığı İtalya'da yollar epeydir perişan.)

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Peynirli pideler ve pizzalardaki peynir artık bir tutam...
Eh, malum peynir artık et kadar pahalı bir ürün.
Ama gençlerin kurtarıcısı olan pide ve pizzaların fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Bir işletmeci geçenlerde "Ne yapayım abi" dedi; "dükkân sahibim geçen ay 12 bin lira zam yaptı kiraya..." "Ne yapacaksın?" diye sordum.
"Bildiğim tek iş bu ama kasımda bir daha değerlendireceğim" dedi.

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Zelenski'nin fotoğraflarına bakan bir ahbabımın yorumu: "Vogue çekimleri, yazlık savaş imajı falan derken adamın işi de hiç kolay değil. Belli ki kas çalışmış!"

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