İsrail ve Suriye'yle normalleştiğimiz söyleniyor.

Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde yeniden diplomatik ilişki kurmak veya kopmuş iletişim bağlarının yeniden kurulması "normalleşmek" sayılmalı mı?

Artık bunu da tartışmak gerekiyor.

Çünkü hep vurguladığım gibi...

Kelimeler de bizimle birlikte savaşıyor...

Kullandığımız kavramlarla, terimlerle yeniyor veya yeniliyoruz...

Eğer, normalleşmek denilen şey "eskisi gibi" olmaksa, bu imkânsız.

Çünkü dünya eskisi gibi değil.

Zaten "normal" dediğimiz de normal miydi?

Mesela İsrail'le diplomatik ilişki elbette gereklidir ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde bu ülkeyle ilişki normal olmaz; karakteri icabı olamaz.

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'ün bir söyleşisindeki sözlerini not edeyim: "Kötünün, iyiler tarafından yenilip zamanın ince eleğinin yüksek olanı tutacağı inancına da imana sarılır gibi sarılmak banagibi görünüyor."

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Kanalizasyon kirliliği denizi mahvetmiş. Kamusal atık suları toplayıp dağıtan şirket meğer bütün bunları denize boşaltıyormuş.Muhtemelen bazılarınız bu haberi okudu ve şöyle algıladı:kanalizasyon kirliliği alarmı...Çünkümantığı bizimokumuş(!) insanımızda hâlâ hâkim...malum sunucularının İtalya Bisiklet Turu sırasında ballandıraraknden söz ettiklerini hatırlıyorum.Tam o sırada helikopter çekimi, otoyolun bitmez tükenmez yamalarını gösteriyordu. (Önemli not: Kamu yatırımlarının çok azaldığı İtalya'da yollar epeydir perişan.)

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Eh, malum peynir artık et kadar pahalı bir ürün.Ama gençlerin kurtarıcısı olan pide ve pizzaların fiyatları yükselmeye devam ediyor.Bir işletmeci geçenlerde "Ne yapayım abi" dedi; "dükkân sahibim geçen ay 12 bin lira zam yaptı kiraya..." "Ne yapacaksın?" diye sordum."Bildiğim tek iş bu ama kasımda bir daha değerlendireceğim" dedi.

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bir ahbabımın yorumu: "Vogue çekimleri, yazlık savaş imajı falan derken adamın işi de hiç kolay değil. Belli ki kas çalışmış!"