İsrail ve Suriye'yle normalleştiğimiz söyleniyor.
Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde yeniden diplomatik ilişki kurmak veya kopmuş iletişim bağlarının yeniden kurulması "normalleşmek" sayılmalı mı?
Artık bunu da tartışmak gerekiyor.
Çünkü hep vurguladığım gibi...
Kelimeler de bizimle birlikte savaşıyor...
Kullandığımız kavramlarla, terimlerle yeniyor veya yeniliyoruz...
Eğer, normalleşmek denilen şey "eskisi gibi" olmaksa, bu imkânsız.
Çünkü dünya eskisi gibi değil.
Zaten "normal" dediğimiz de normal miydi?
Mesela İsrail'le diplomatik ilişki elbette gereklidir ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde bu ülkeyle ilişki normal olmaz; karakteri icabı olamaz.
***Şule Gürbüz'ün bir söyleşisindeki sözlerini not edeyim: "Kötünün, iyiler tarafından yenilip zamanın ince eleğinin yüksek olanı tutacağı inancına da imana sarılır gibi sarılmak bana dünyaya fazla düşkünlük gibi görünüyor."
***İngiltere ve Galler sahillerindeki tatil beldelerinde alarm verilmiş.
***Peynirli pideler ve pizzalardaki peynir artık bir tutam...
***Zelenski'nin fotoğraflarına bakan bir ahbabımın yorumu: "Vogue çekimleri, yazlık savaş imajı falan derken adamın işi de hiç kolay değil. Belli ki kas çalışmış!"