"Üzgünüm ama yeni yılın ilk çeyreği dünyada tam bir mükemmel fırtına olarak yaşanacak"

Bir ekonomi kanalını izliyorum. Uzman isimler, üç aşağı beş yukarı bu cümleyi kuruyorlar.

Mükemmel...

İçinde hafif bir huzursuzluk taşısa da güzel bir kelime.

Oysa kastedilen basbayağı berbat bir finansal/ ekonomik kriz durumu...

TV'yi izlerken, "kendimize acımıyoruz, bari kelimelere acıyalım; böyle takla attırmayalım, iyi şeyleri kötüye kullanmayalım" diye geçiriyorum ama kim dinler!

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Deyimin orijinal hali "", malum. Bazen, bazen dediye çevriliyor. Bir meteoroloji terimi aslında.Nadir görülen koşulların bir araya gelmesiyle oluşan yıkıcı kasırga...Pandemiyle birlikte sosyal ve ekonomik olaylar için de sık kullanılmaya başlandı.İyi şeylere de korkunç diyoruz, hattadiye coşkuya kapılıyoruz.

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'den yıldız alan restoranların "yazan yazar ve yorumcularımız bu kanaate nereden ulaşmışlar acaba, aklıma takıldı. Restoranlarımız daha yeni yıldız alıyor; üstelik artık ahı gitmiş vahı kalmış'den...Fakat sanırsınız ki, yazarımız, tüketicimiz, boğazına düşkünlerimiz, sosyal medya fenomenlerimiz falan

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Diyorlar ki..Bu listeyle, bu yıldızlarla birlikte restoranlarımız dünyaya açılmışlar.Eh, sayılır!Zaten olayolarak gerçekleşti.Ancak restoranlarımız dünyaya açılırken biz dünyaya kapanıyoruz. Nasıl bir şeyse artık, Avrupa bizlere vize vermez hale geldi mesela. Biraz da bunu konuşsak diyorum.

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Raflarda yeni bir dergi var:Kendiniolarak tanımlıyor. Meraklısına duyurulur. Ali Lidar'ın dergideki şiirinde geçen şu dizeye özellikle takıldım: "

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, ben sizesokaktan haber vereyim.lezzete takla attırmaya başladılar. Hepsinde ayrı bir kalite yükselişi...ise dökülüyor; kullanılmayabaşlanan yağlar kaliteyiyere serdi.