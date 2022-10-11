Sürdürme...

Sürdürülme..

Sürdürülebilirlik...

Bu kavramlar öyle masum şeyler değil.

Duyarlılık işi olduğu şüpheli.

Daha önce yazmıştım, tekrar ediyorum...

"Yeni dünya düzeni" stratejisinin hipnotik halkalarından biri...

İklim mücadelesi perdesi altında radikal dönüşüm, sağlık ordularının egemenliği, enflasyon yoluyla kaynakların daraltılması ve kıtlıkla kitlelerin terbiyesi ve bu çerçevede hayatı sürdürmek...

Hepsi birbirine bağlı.

Bir tür tehdit bu kavram; "ancak böyle sürdürebilirsin" demenin şık ifadesi...

Kullanacaksak, bilerek kullanalım diye söylüyorum.

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Gelelim esas konuya...Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Sorumlusu M. Ruth Fleming ""nda demiş ki...Ya, bu kadar işte!Gençliğini CIA radyosu Radio Liberty'de geçirmiş eski gazeteci; gerçeği muazzam bir kibir ve özgüvenle yüzümüze çarpacak kadar berrak olduğu için...Doğrusu..." gibi afyonlamalarla eğitilmiş ve bilimin patronsuzluğuna iman etmiş bizlerin

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Şunları da söylemiş M. Ruth Fleming..."Google'la işbirliği yapıyoruz ve iklim konusunda favori kaynakları yeniden tasnif ediyoruz."Yani mesela daha on beş yıl önce dünyanın en büyük iklimbilimcilerinin "yeryüzünün soğuduğunu" iddia ettikleri metinlere kolayca ulaşamayacaksınız.Dahası...Şu anda binlerce iklimbilimcinin "" şeklindeki tezlerini belki de yakın zamanda göremez olacaksınız.

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Müstehakız...

Çünkü "uyanışımız" bile gölgeli, aldatıcı, parça bölük bir uyanış...

Mesela fosil yakıtlar üzerinden trilyonlar kazanan şirketlerin bilimsel iddialarına inanmıyoruz.

Ama tıp endüstrisine ve onun lanse ettiği "bilim"e kalpler gönderiyoruz.

Gıda endüstrisinin bilimi arkasına alan ürünleri karşısında ise çaresiz ve şaşkınız.

Oysa hepsinde patron bilimin kendisi değil.

Anlayacak mıyız?

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NOT DEFTERİ



Neyin önemli olduğunu kararlaştırmak artık mümkün olmadığında her şey önemini kaybeder.

(BYUNG-CHUL HAN / Zmanın Kokusu)