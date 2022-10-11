Sürdürme...
Sürdürülme..
Sürdürülebilirlik...
Bu kavramlar öyle masum şeyler değil.
Duyarlılık işi olduğu şüpheli.
Daha önce yazmıştım, tekrar ediyorum...
"Yeni dünya düzeni" stratejisinin hipnotik halkalarından biri...
İklim mücadelesi perdesi altında radikal dönüşüm, sağlık ordularının egemenliği, enflasyon yoluyla kaynakların daraltılması ve kıtlıkla kitlelerin terbiyesi ve bu çerçevede hayatı sürdürmek...
Hepsi birbirine bağlı.
Bir tür tehdit bu kavram; "ancak böyle sürdürebilirsin" demenin şık ifadesi...
Kullanacaksak, bilerek kullanalım diye söylüyorum.
***Gelelim esas konuya...
***Şunları da söylemiş M. Ruth Fleming...
***
Müstehakız...
Çünkü "uyanışımız" bile gölgeli, aldatıcı, parça bölük bir uyanış...
Mesela fosil yakıtlar üzerinden trilyonlar kazanan şirketlerin bilimsel iddialarına inanmıyoruz.
Ama tıp endüstrisine ve onun lanse ettiği "bilim"e kalpler gönderiyoruz.
Gıda endüstrisinin bilimi arkasına alan ürünleri karşısında ise çaresiz ve şaşkınız.
Oysa hepsinde patron bilimin kendisi değil.
Anlayacak mıyız?
***
NOT DEFTERİ
Neyin önemli olduğunu kararlaştırmak artık mümkün olmadığında her şey önemini kaybeder.
(BYUNG-CHUL HAN / Zmanın Kokusu)