Merak ediyorum...
Tv kanallarının sunucuları ne kadar zaman daha konuklarına "ayyy... ama nükleer silah bütün dünyayı yok etmez mi?" diye saftorik sorular yöneltecekler?
İşte Zelenski de çıktı, Batı'ya nükleer silah kullanarak "önleyici bir saldırı" yapması çağrısında bulundu.
Ukrayna iletişim dairesi sonra bunu düzeltmeye kalkışıp liderlerinin bu çağrıyla 24 Şubat'tan öncesini kastettiğini açıkladı. Sanki bir şey değişirmiş gibi...
Olay nedir?
Bir... Taktik nükleer silahları hiç tartışmadık, dev patlamaların dehşeti üzerinden kurulan "nükleer denge"yle yıllarca afyonlandık, şimdi korkunç gerçek kafamıza dank ediyor.
İki... Putin, Zelenski ve Biden nükleerden bu kadar rahat söz edebildiğine göre acaba taktik nükleer silahlar daha önce de kullanılmış olabilir mi? Mesela Irak Savaşı'nda Felluce'de kullanıldığı doğru mu?
***Modern insanın özgürlüğü kuyruklu yalan... Dijital aygıtlara su kadar, hava kadar bağlı bir kişinin özgürlüğü neyin nesidir, söyler misiniz?
***Elektrikli otomobil nedir? İklim değişimine karşı etkili bir önlem mi?
***Artık "dışarıda" orta halli bir restoranda yemek sinir bozucu hale gelmeye başladı.