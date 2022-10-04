Şimdi gelin de Merkel'in titreme nöbetlerini hatırlamayın!

Nasıl da yavaş yavaş hem iktidardan, hem de güçten düşürdüler...

Acaba dünyanın bugününü planlayıp çarkı işletenler "büyük iş becerdik" diyerek el şaklatıyorlar mıdır?

Merkel devrilince işlerinin kolaylaşacağını biliyorlardı.

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Nereden mi aklıma geldi?Neden gelmesin?Neden çarçabuk unutuyoruz?, geçenlerde çıktı "" dedi; "Kastettiği Putin'in şu sözleri..."Toprak bütünlüğümüzün korunması için her türlü silahı kullanırız."Malum, küresel medya ve siyaset bunlara takılınsın istemiyor.Ya blöf deyip geçilmeli ya da Putin'e saydırmalı...

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Nedir kapatılan?Açılan nedir?Merkel'e bakmak bu bakımdan epeyce açıklayıcı...mercek altınaalmak gerek.Düşünsenize... Hamburg 'dan Doğu Berlin 'e göç etmiş bir Lutheryan rahibin kızı Merkel.genç bir kızken Leipzig 'de kimya tahsil ediyor.1986'da doktora için Doğu Berlin'e gidiyor ve...Üç yıl sonra duvar yıkılıyor.

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İlginçtir, Merkel duvarın yıkılmasından bir ay sonra yeni kurulan Demokratik Uyanış hareketine üye oluyor.

1990'da birleşik Almanya'nın Hristiyan Demokrat Partisi'ne katılıyor.

İnanılır gibi değil ama 1991'de Kadın ve Gençlik Bakanı, 1994'te Çevre Güvenlik Bakanı oluyor.

Sonra partisinin lideri ve 22 kasım 2005'te de Almanya Başbakanı olarak tanıyoruz kendisini.

Buna kariyer falan denmez, kusura bakmayın.

Bu iktidara getirilmedir.

Doğu Berlin'den Berlin'e bir roket!

Plan şimdi daha net görünüyor...

Merkel'le açtıkları güçlü Avrupa dönemini onu (ve "Doğu"yu) devirerek kapatmak...

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NOT DEFTERİ

Biz onlardan kaçıyoruz, onlar bize yetişiyor ve bizi bunaltıyorlar. Biz onların peşinde koşuyoruz, onlara yalvarıyoruz bizi aralarına alsınlar diye, onlar bizi aralarına alıyor ve bizi öldürüyorlar. Ya da biz başlangıçtan beri onların yolundan ayrılıyor ve ömür boyu onların yoluna çıkmamayı başarıyoruz. (THOMAS BERNHARD / Odun Kesmek)