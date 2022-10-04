Şimdi gelin de Merkel'in titreme nöbetlerini hatırlamayın!
Nasıl da yavaş yavaş hem iktidardan, hem de güçten düşürdüler...
Acaba dünyanın bugününü planlayıp çarkı işletenler "büyük iş becerdik" diyerek el şaklatıyorlar mıdır?
Merkel devrilince işlerinin kolaylaşacağını biliyorlardı.
***Nereden mi aklıma geldi?
***Nedir kapatılan?
***
İlginçtir, Merkel duvarın yıkılmasından bir ay sonra yeni kurulan Demokratik Uyanış hareketine üye oluyor.
1990'da birleşik Almanya'nın Hristiyan Demokrat Partisi'ne katılıyor.
İnanılır gibi değil ama 1991'de Kadın ve Gençlik Bakanı, 1994'te Çevre Güvenlik Bakanı oluyor.
Sonra partisinin lideri ve 22 kasım 2005'te de Almanya Başbakanı olarak tanıyoruz kendisini.
Buna kariyer falan denmez, kusura bakmayın.
Bu iktidara getirilmedir.
Doğu Berlin'den Berlin'e bir roket!
Plan şimdi daha net görünüyor...
Merkel'le açtıkları güçlü Avrupa dönemini onu (ve "Doğu"yu) devirerek kapatmak...
***
NOT DEFTERİ
Biz onlardan kaçıyoruz, onlar bize yetişiyor ve bizi bunaltıyorlar. Biz onların peşinde koşuyoruz, onlara yalvarıyoruz bizi aralarına alsınlar diye, onlar bizi aralarına alıyor ve bizi öldürüyorlar. Ya da biz başlangıçtan beri onların yolundan ayrılıyor ve ömür boyu onların yoluna çıkmamayı başarıyoruz. (THOMAS BERNHARD / Odun Kesmek)