İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü generallerinden Dwight D.Eisenhower, ABD Başkanı olarak 1959 yılının 6 Aralık gününde Türkiye'ye gelmişti.

Annemin, Demokrat Parti döneminin hatıraları olarak sakladığı Hayat dergilerinde bu ziyaretin fotoğraflarına rastlamıştım.

Caddelere ellerinde ABD bayraklarıyla dizilmiş çocukların görüntülerini hatırlıyorum, dönüp dönüp bakardım o debdebeye...

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Uzun yıllar sonra'de okudum.O sırada lise öğrencisiymiş...Şöyle anlatıyordu..."Günlerden pazar olmasına rağmen okula çağrılmıştık. Bizi sıralar halinde Atatürk Bulvarı'na götürmüşlerdi.Opera'da, Sıhhiye'de ve Kızılay'da kutlama için yerleştirilmiş abidevi süsler vardı. Hele Kızılay meydanındaki ışıklı nesne çok göz alıcıydı.On beş yaşında biri olarak beni çok tedirgin eden bir durumdu bu. Tepkimi yüksek seslidiyerek dışa vurdum.Yanımdaki orta yaşını geçkin bir adam cevap verdi:Olayın böylece izahından büyük bir iğrenti duydum. O günden beridir ki, küçük insanların bu bayağı ticaret anlayışından nefret ederim."

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Google'dan baktım şimdi...Haftalık Hayat dergisinin Gina Lollobrigida kapaklı 4 Aralık 1959 sayısının göbek sayfasındaposter yapılmış.ise şöyle bir bantvar: "6 Sahifelik Büyük Röportaj: Eisenhower Ankara'da."Zaten Diba'yla Şah Pehlevi 21 Aralık'ta evlenecekler ve annemin arkadaşları aylar boyu Prenses Süreyya'ya ağlayıp Diba'ya hayranlık besleyecekler.Hayat dergisininbuyduzaten; prensesler, kraliçeler ve bir deAfrika kabilelerinin egzotik dünyaları.Ama bir dakika!..Eisenhower'ın ziyaretindeki kol kola fotoğraflar ve bizim devlet erkânıyla sarmaş dolaşlıklar falan kimleri aldattı, bir kez daha tartışılabilir; ancak

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Bu pazar gününü de hatıralarla geçirdik...Peki o sorunun cevabına gelelim...