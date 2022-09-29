Adalar Denizi'ne "Burası benimdir" diyen Boğazları da kendine ayırır.

Olayın pek konuşmadığımız yanı budur ve Karadeniz'dir...

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Bir gün Yunanistan bu bölgede karasularını 12 mile çıkartırsa, ne olur?Türkiye'yekalmaz.Bütün denizin yüzde 10'dan biraz fazlasına "su" denmez, deniz hiç denmez.

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Böyle bir şey olursa...Savaş sebebi ("casus belli") sayacağız.Yunan Parlamentosu, Adalar Denizi'nde 12 mil ilanı hakkını saklı tutma kararını 1 Haziran 1995'te aldı.demek bu.ABD geçen gün resmi ağızdan "Şimdi konuşmanın zamanı değil" dediyse, bu işarettir.Akıllarından geçirmeye başlamışlar yani...

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İçerilere uzanın...Karadeniz hinterlandı, Körfez ülkelerinden sonradir.Karadeniz barış denizi olduğunda...Karadeniz barış denizi olduğunda...Kafkasya anlamlıdır, Azerbaycan anlamlıdır, Türkmenistan anlamlıdır...O barışı Ukrayna'daki savaş falan bozamaz.Barışın her seferinde nasıl bozulduğunu tarih gösteriyor:

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Bana sorarsanız...Rusya, Karadeniz'de çıkmaza sokulacaksa...Ya, Adalar Denizi'ni kendinin (ABD'nin) kılacak...Ya da Türkiye'yi de buna ortak edecekler.Nasıl?Türkiye'yi yeniden kurgulayarak...

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Sonuç...Yunanistan çok tehlikeli biçimde her gün adım adım üzerimize itiliyor.

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Evet! Yazı boyunca "Ege" demedim...

Bunu 2020 Temmuz'unda uzun boylu yazmıştım.

Ülkeye hâkim olan "Nev Yunanilik" 1941'de toplanan 1. Coğrafya Kurultayı'nda Ege adı resmileştirildi; oysa Akdeniz'in bir parçasıydı ve gerektiğinde Adalar Denizi deniyordu. ("Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!")

Şimdi öncesine dönme zamanıdır.

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NOT DEFTERİ

Zihinsel bir çalışmaya başlayacaksak herkes tarafından terk edilmiş ve yalnız olmalıyız! (THOMAS BERNHARD / Beton)