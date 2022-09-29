Adalar Denizi'ne "Burası benimdir" diyen Boğazları da kendine ayırır.
Olayın pek konuşmadığımız yanı budur ve Karadeniz'dir...
***
Bir gün Yunanistan bu bölgede karasularını 12 mile çıkartırsa, ne olur?
Türkiye'ye "su"
kalmaz.
Bütün denizin yüzde 10'dan biraz fazlasına "su" denmez, deniz hiç denmez.
***
Böyle bir şey olursa...
Savaş sebebi ("casus belli") sayacağız.
Yunan Parlamentosu, Adalar Denizi'nde 12 mil ilanı hakkını saklı tutma kararını 1 Haziran 1995'te aldı.
"Zamanı gelince"
demek bu.
ABD geçen gün resmi ağızdan "Şimdi konuşmanın zamanı değil" dediyse, bu işarettir.
Paslaşıyorlar...
Akıllarından geçirmeye başlamışlar yani...
***
Karadeniz denilince, yanlış anlaşılmasın...
Onu deniz saymak, deniz ve kıyı şeridinden ibaret görmek meseleyi hiç kavramamaktır.
İçerilere uzanın...
Karadeniz, aynı zamanda Hazar havzasıdır.
Karadeniz hinterlandı, Körfez ülkelerinden sonra dünyanın en zengin doğalgaz rezervi
dir.
Karadeniz barış denizi olduğunda...
Türkiye ve Rusya sağlam kalır.
Karadeniz barış denizi olduğunda...
Kafkasya anlamlıdır, Azerbaycan anlamlıdır, Türkmenistan anlamlıdır...
Şuraya mim koyun...
O barışı Ukrayna'daki savaş falan bozamaz.
Barışın her seferinde nasıl bozulduğunu tarih gösteriyor: Barış, Adalar Denizi ve Boğazlar üzerinden verilen kavgayla bozuluyor.
***
Peki tezgâh ne?
Bana sorarsanız...
Rusya, Karadeniz'de çıkmaza sokulacaksa...
Ya "Yeni Ukrayna" Yunanistan
, Adalar Denizi'ni kendinin (ABD'nin) kılacak...
Ya da Türkiye'yi de buna ortak edecekler.
Nasıl?
İktidarı değiştirip
Türkiye'yi yeniden kurgulayarak...
***
Sonuç...
Yunanistan çok tehlikeli biçimde her gün adım adım üzerimize itiliyor.
Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere itmişti.
Üçüncü Dünya Savaşı öncesi ABD itiyor.
***
Evet! Yazı boyunca "Ege" demedim...
Bunu 2020 Temmuz'unda uzun boylu yazmıştım.
Ülkeye hâkim olan "Nev Yunanilik" 1941'de toplanan 1. Coğrafya Kurultayı'nda Ege adı resmileştirildi; oysa Akdeniz'in bir parçasıydı ve gerektiğinde Adalar Denizi deniyordu. ("Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!")
Şimdi öncesine dönme zamanıdır.
***
NOT DEFTERİ
Zihinsel bir çalışmaya başlayacaksak herkes tarafından terk edilmiş ve yalnız olmalıyız! (THOMAS BERNHARD / Beton)