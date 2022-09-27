Sosyal medya, Washington ve Londra'nın elinde...

Klasik medya Kiev'deki Amerikan hükümeti ve liderine neredeyse hayran...

İmajlar ve haberler hep o yönde...

Rusya, sanki "Yıldız Savaşları" dizisindeki Galaktik İmparatorluk gibi, korkunç ve karanlık gösteriliyor.

O halde...

Ukrayna'da olup biteni bildiğimizden emin olabilir miyiz?

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Biliyorsunuz...Yeni bir dünya savaşına doğru ilerlediğimiz söyleniyor.içinhikâyesini uydurmuştuk.ise çok bildiğimizi sanıyoruz.Oysa üç beş Nazi tiplemesi, Hitler'in ağzından köpükler saçan konuşmaları, Stalingrad savunması ve kahraman Amerikalılardan ötesi yok.Hollywood filmleri ve TV dizilerinin zihnimize nakşettiği tablo bu.Avrupa'nın derhal Nazilere müdahale ettiğini, ABD'nin önce Avrupa'yı, sonra dünyayı kurtardığını düşünüyoruz.

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Geçen gün mahalledelaflıyoruz.Laf Normandiya Çıkarması'na geldi.Ah, ofilmi yok mu, "okumuş"ların zihinleriniesir almış tabii..."Yahu" dedim;Öyle bir durum. Tek endişen parsayı Moskova'nın toplaması...Şaşkın şaşkın bana baktıklarını görünce, sordum...Çıkarmanın tarihini biliyor musunuz?1941-42 yılları gibi geliyormuş hepsine...Hikâyeler tarihi böyle örter işte!Oysa savaşın başlama tarihiABD'nin savaşa girmesiLakin sahadaki gövde gösterisi olanDikkat buyurun...Sovyet ordusunun Almanların meşhur 6. Ordusu'nu teslim aldığı tarih ise bundan tam bir yıl önce...Anlayacağınız...

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Daha yazılacak çok şey var da...

Yerim yetmez.

Fakat şu kesin...

Oturduğumuz yerden bize verilen neyse, onunla yetinir ve apaçık işaretlere bile kör kalırsak bugün ve yarın olacaklara da akıl erdiremeyeceğiz.

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NOT DEFTERİ

Buradan kaçamamamın nedeni balkonun yüksekliği değil, kaçacak bir yerimin olmamasıdır. (MİHAİL BULGAKOV / Usta ile Margarita)