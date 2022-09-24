Ahlaksızlık, numaracılık, çürümüşlük...

Hiç başka tarifi yok!

Ya da ruhen çoktan sömürgeleştirilmişler.

İlle de istediler ki, Cumhurbaşkanı o otobüslere binip Kraliçe'nin cenaze törenine katılsın. Katılmaması devlet idaresi adına garabetmiş! Hadi oradan!..

Katılsaydı ağır biçimde eleştireceklerdi, "İşte skandal görüntüler" diyeceklerdi; bu fırsatı da kaçırdıklarına yanıyorlar.

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Bizim medya pandemidegibi, Ukrayna krizinde de genel olarakgörünüyor...İçerideki Rusya ajansları ve haber odakları dagibiler. Yani sokaktaki insan için hakkıyla "ne olup bittiğini" algılamak zor.(Almanlarbundan huzursuz ama umursayanvar mı?) Geri kalanlarda "kıyamet" senaryolarıylameşguller. Putin'in nükleertehditleri mesela MichaelSynder'ın dini referanslaradayanarak yazdığıkitabına epeyce rüzgâryaptırıyor.

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Starbucks'lar önünde kuyruklar, alelacele sofraya köfte veya kebap getiren yerlerdeki izdiham, kestane şekercilerinin (fiyatlara bakılırsa mücevher gibi bir şey olmuş bu lezzet bombası) müşterileri falan...Geçmiştekinden tek fark,ve direksiyona geçmeden önce kocaman bir "poff" çekmeleri...

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Geçenlerde'tan geçtim... Kale içi hâlâ hoş ama yedi-sekiz yıl öncesinden bildiğimEn eski Bodrum zamanlarından beri dikkatimi çeker: Turistik yerler direksiyonu gece eğlencesine çevirdiğinde gündüz vakti oraları kir ve çöp kokusu sarıyor. Umarım burnum bu sefer yanlış algılamıştır.Sığacıklıların el yapımı böreklerinin meraklısı çok, onu bir kez daha gördüm. Karadut suyu aldım; şişesi 70 lira. 40 kilometre öncesinde köy yolunda şişesi 15 liraydı.

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Sabah balkona çıktım. Dereotu tohumlarım filizlenmiş, hatta bazıları bayağı boy atmış. Dünyanın mahşeri andıran haliniplanlıyorum.