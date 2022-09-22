"Birleşik Krallığa karşı isyan edip Güney Afrika'da bir cumhuriyet kurmaya kalkışmak da nedir? İngilizlerin yanında savaşa katılmak icap eder!"

Bizim okul kitaplarında yüceltmelere doyulmayan "Jön Türkler" var ya, onlar demişlerdir...

Hatta İngiltere'nin bu savaşta galibiyetini temenni ettikleri bir mektubu 20 Kasım 1899 günü İngiliz sefirine takdim etmekten çekinmemişlerdir.

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ürettiği hakkındaibretlik bir olaydır...Bilmek gerekir ama medyamızın pek meşhur tarihçileri bu detaylara girmezler.Jön Türkler'e, zamanın meşrutiyetçi, Abdülhamid'e muhalif ve genç aydınlarına laf etmek ha! Biz, cahiller!Oysa Jön Türklerni hiç saklamamışlardır.

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Olay şöyle...Ali Galip Bey'in Rumelihisarı'ndaki evinde zihinleri meşrutiyet idealiyle yangın yerine dönmüştoplanırlar.Abdülhamid'in İngiltere'ye yönelik düşmanca siyaset yürütmesine karşı çıkıpne bir mektup yazarlarsa, İngiltere'nin meşrutiyet için desteğini alacağını düşünürler.Ortaya getirilen fikirler arasında Boer Savaşı'nda İngiltere'nin yanında savaşa katılmak bile vardır.Neden mi?Çünkü İngiliz idaresini ve sömürgeler politikasını pekbulmaktadırlar. (Zamanında "Tıbbiyeliler"in de okullarına majestelerinin bayrağını çektiklerini kim bilir?)

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Sonra neler olduğunu, olayın kahramanlarının daha ileriki yıllardaki halini merak edenler (Google'dan bile) öğrenebilirler.

Ama önce bu alçaklık hakkında bir düşünmek gerekir.

Kraliçe'nin cenaze törenine giden tıklım tıklım otobüsleri alkışlayan ve "Biz niye orada yokuz" diyen tiplerin başlangıç noktası bu ve benzerleridir.

Bu kafa aşağıları sever...

Alçalırsa, sömürgeci Batı tarafından yükseltileceğini sanır.

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AYNA

İçlerine ustalıkla korku, aşağılık kompleksi, ürperiş, boyun eğiş, umutsuzluk, uşaklık aşılanmış milyonlarca insandan söz ediyorum.

(FRANTZ FANON / Siyah Deri Beyaz Maskeler)