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HAŞMET BABAOĞLU
20 Eylül 2022, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Kuşatma sertleşiyor

Öylesi böylesi yok...
Lafları döndürüp durmanın da faydası yok!
ABD'nin bizimle ittifak ilişkisinin içini yıllar içinde adım adım boşalttığını biliyoruz.
Artık yeni bir evredeyiz
Yunanistan, Güney Kıbrıs, Kuzey Suriye...
Buralarda yaptıklarına şimdi Ermenistan'ı da eklemeyi planladığı açık.
FETÖ konusunu, ambargoları, engellemeleri, gözdağlarını...
Ve AB'deki "Amerikancı"ları kılçıksız Türkiye düşmanları haline getirme çabasını da eklersek...
Şu an...
ABD'nin bize yaptığı hem fiili, hem de psikolojik harp nitelikli bir kuşatmadır.
Washington, Türkiye'yi yeni "öteki"si yapmaya kararlıysa...
Çok sert, çok ciddi bir kavşağa doğru yaklaştığımız açıktır.

***

NATO üyeliğimiz anlamlıdır, iyi bir diplomatik maniveladır, güçler dengesi açısından faydalıdır.
Bunların hepsi doğru...
Ancak Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması kararı nedir derseniz...
Bu, gözümüzün içine baka baka "NATO üyeliğinin benim için çok da anlamı yok" demektir.
Yunanistan'ı iki yıl içinde Amerikan silahları deposu haline getirmek, "Sen NATO'yla oyalan ama benim başka hesaplarım var" mesajıdır.
Yanılıyor muyum?
Umarım yanılıyorumdur.
Ama bilmeliyiz ki, NATO üyeliğimizin bize sağladığı avantajları vurgulayıp durmak ABD'nin planlarını değiştirmiyor.

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Henüz Yunanistan dev bir ABD üssü haline getirilmeden önceydi...
2017 yılında "Kuşatmayı kırmak" başlıklı yazımda belirtmiştim: "Çeşitli darbe girişimleriyle içeriden yıkamadıkları Türkiye'yi en küçük bir detayı bile eksik etmeden dışarıdan kuşatmaya başladılar."
Şüpheniz olmasın ki...
Bütün bunlara "içeriden" kuşatmayı da eklemek için çalışıyorlar ve çalışacaklar.
Kültürel ve siyasi gelişmelere çok dikkat etmek gerek.
Sürekli "milli" kelimesini kullanmamız milli bilincin gelişmesine yetmiyor, yetmez.
Muazzam bir rahatlıkla "Rumlar öyle meze yapar ki, Kıbrıs'ı veresin gelir" diyeni el üstünde tutan geniş bir kesim olduğunu unutmamalı!
Ve tabii bütün hayalleri Kaliforniya'da sörf yapmak üzerine kurulu "özel okul" çocukları yetiştirdiğimizi de hesaba katmalı...

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NOT DEFTERİ
Biz olmayı başarıyor isek bunun sebebi, yalnızca başkalarının bizi başkalaştırmak için giriştikleri faaliyetleri kökten ve kalben reddedişimizdir. (FRANTZ FANON / Yeryüzünün Lanetlileri)

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