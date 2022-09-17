Mesele sadece karbon salımı olmaktan çıktı...
Sığırlar veya kırmızı et üzerinde çıkartılan patırtının yanına yenileri geliyor.
Şimdi de bir ürün için tüketim anına kadar harcanan su miktarını bir tür kıyamet olarak sunmaya başladılar.
Garip hesaplar yapılıyor: Vay efendim, nasıl olurmuş da midemize indireceğimiz yarım kilo patates için 125 litre su harcanırmış? Nasıl olur da bir bardak elma suyu elde etmek için litrelerce suyun gitmesini göze alırmışız?
Herhalde suyu seçkinlere ayıracaklar, geniş kitlelere ise koklatacaklar; bütün hazırlık bu, diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
***Patlıcan, biber kızartmasını ilk kez ve hayretle New York'ta gören gazetecimizin Semerkand'dan gelen ve Cumhurbaşkanımızın "mekân sahibi" gibi göründüğü bir fotoğrafı beğenmemesi normal!..
***Geçen hafta yola düştüm.
***Ödemiş'in meşhur Töngül pidesi ve Birgi'nin taban gevreğiyle sabah kahvaltısı yapmanın lezzeti başka...
***Taban gevreği nedir diyeceksiniz? Nohut mayasından simit hamurunun ekmek veya geniş bir açma gibi açıldığını düşünün. Sonra üzerine tulum peynir rendesi...
***Zeytin dedim de... Susurluk'ta tost için durdum tabii. Yanına zeytin tabağı aldım. Kasada fiyatını gördüm: 37 lira.