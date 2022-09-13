"Müttefiklerin, özellikle de İngiltere'nin enerjik desteği ve hatta yönlendirmesi olmasaydı Yunanistan, İzmir'i asla işgal edemez ve şimdi yaptığı gibi içlere doğru ilerleyemezdi...
Pek çok Amerikan, İngiliz ve Fransız gemisinin yanı sıra Yunan savaş gemileri Averoff, Kilkis ve Limnos da bir İngiliz amiralin komutasında 14 Mayıs sabahı İzmir sularına girdiler..."
***Bu satırlar o sırada İzmir'de bulunan İtalyan gazeteci (daha sonra siyasetçi) Ernesto Vassalo'nun meşhur Il Tempo için kaleme aldığı "İzmir'in Trajik Günleri" yazısından...
***Hazırlığı şöyle özetliyor Vassalo...
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İşgal sırasında yaşanan şu sahneyi de bugün her şeyi anlamazdan gelmeye çalışanlar okusun...
"Yunan askeri yaşlı Türk subayına yaklaştı - dizlerinin üstünde avuçlarıyla su içmeye çalışan Türk subayını sırtından süngüledi. Bizim komutan Grenet kendini alamadı, aşağıya rıhtıma indi. Yunan subayına yaklaştı ve askerine, bu aşırılıklardan uzak durmasını emretmesini rica etti. Yunan subay, soğuk bir ifadeyle, işime karışma dedi."
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NOT DEFTERİ
Akılla birlikte çalışmayan zekâ, tahripkârdır: evvelâ, kendisini tahrip eder: bu itibarla, adamakıllı tetikte olmalısın. (ATTİLA İLHAN / Allah'ın Süngüleri)