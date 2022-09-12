Olacağına bak, derdi eskiler...

Ninelerimizin "kundaktaki çocuğu süngüleyen zalim Yunan" hikayelerinden, benim ve sonraki kuşakların "Ege'nin karşı kıyısı"na aşk şarkıları söylediği ruh haline geçişimizi hiç sorgulamadan...

Toplumsal tasavvurumuzda İstiklal Savaşı yerine muğlak bir anti-emperyalizm söyleminin öne çıkışının niyesi, nasılı üzerinde hiç durmadan...

Efelerin savaşçı ruhunu "zeybek ruhu"na çeviren popüler kültür numaralarını seyrede seyrede...

"İzmir'in ayrı parası, ayrı bayrağı olsun!" çıkışlarını hafife alarak...

Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşmasına geldik işte!

***

Sanırsınız, Yunanlılar da bizim taraftaymış...Aynen şöyle diyor Soyer..."100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar." Laf oyunu falan deyip geçmeyin, sakın!

***

Çok mu kızdınız?Haklısınız..Lakin niye şaşırıyorsunuz?Okullarımızda hocalarımızdan yıllarca bu martavalları dinleyerek büyümedik mi?Daha çok erken zamanlarda uyanık bir "" tarafundanunutturulup yerine "" koymaya çalışılmadı mı?O kadar çok ve boş boş "" lafı ettik ki, neyedi düvel nedir anlayabildik, ne deyedi düvelin kışkırtıp topraklarımıza sürdüğüYunanlıları sonra neden terk ettiklerinikavrayabildik...

***

Şimdi 9 Eylül valslerle kutlandı;

Tarkan'la "taçlandı" falan tamam da...

Upuzun bir kültür ihmali...

Millilik konusundaki hantallıklar...

Eh, hepsinin acı meyvesi böyle çıkıyor.

Önce bunu bilelim.

Sonra bu "kafalar"ın gelecek planı ne, onun üzerinde dururuz..

***



NOT DEFTERİ

Ne demiş Köroğlu'nun babası: "Biz kör olduksa, dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya!" ( KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu )