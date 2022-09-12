Olacağına bak, derdi eskiler...
Ninelerimizin "kundaktaki çocuğu süngüleyen zalim Yunan" hikayelerinden, benim ve sonraki kuşakların "Ege'nin karşı kıyısı"na aşk şarkıları söylediği ruh haline geçişimizi hiç sorgulamadan...
Toplumsal tasavvurumuzda İstiklal Savaşı yerine muğlak bir anti-emperyalizm söyleminin öne çıkışının niyesi, nasılı üzerinde hiç durmadan...
Efelerin savaşçı ruhunu "zeybek ruhu"na çeviren popüler kültür numaralarını seyrede seyrede...
"İzmir'in ayrı parası, ayrı bayrağı olsun!" çıkışlarını hafife alarak...
Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşmasına geldik işte!
***Sanırsınız, düşman buhar olmuş, işgalci hiç yokmuş...
***Çok mu kızdınız?
***
Şimdi 9 Eylül valslerle kutlandı;
Tarkan'la "taçlandı" falan tamam da...
Upuzun bir kültür ihmali...
Millilik konusundaki hantallıklar...
Eh, hepsinin acı meyvesi böyle çıkıyor.
Önce bunu bilelim.
Sonra bu "kafalar"ın gelecek planı ne, onun üzerinde dururuz..
***
NOT DEFTERİ
Ne demiş Köroğlu'nun babası: "Biz kör olduksa, dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya!" ( KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu )