"Portekiz'in insanlarının DNA'larına işlemiş tarihsel başarı kültürünü şimdi takımına taşıyor."

Bu lafı işitince TV'nin sesini açıyorum. TRT Spor'un sevimli bir çokbilmişi var, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u anlatıyormuş meğerse...

"Portekiz'in dünyanın keşfine yaptığı katkıları unutmayalım, dünyanın her yerine ulaştı adamlar" diyor.

Oğlum, diye bağırıyorum kendi kendime, o dediğin sömürgecilik hırsı; dünyanın her yerine ulaşmadılar, sömürge yaptılar.

Futbol yorumuna entel-kültürel sos işi buralara kadar gelmiş demek ki!

Yıllardır "Okullara sömürgecilik dersi koyun, gençlere Batı'nın zenginliğinin arka planını öğretin" diye boşuna yırtınmıyorum işte!

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dediğiniz şey var ya, nasıl bir şey diyorlar...Uzun konu ama kısaca şöyle anlatılabilir:Ama bunun keyifli bir şey olduğu da anlatılacak ve buna razı olunacak. Şimdiden başladılar: Dünya Ekonomik Forumu'nunvideolarına bak, anla!neoliberal iktisat düzeninde Z kuşağını "kira"ya ikna etmek öyle kolay ki! Tuzak şurada: Kiralıyorsun ve ebediyen kölesin!

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Ne ilginç değil mi?..Aralık 1973'te meşhurdergisinin kapağıdi. İklim bilimcilere göreçünkü. Aynı başlığı Time dergisi,Ocak 1977'de de attı. Nisan sayılarında"Dünya Buz Çağı'na giriyor"demişlerdi.Sonra ne olduysa oldu (orası pek karanlık!) vesayısında kapağına kızgın tavada yumurta fotoğrafı koydu ve üzerineyazdı.Sonrasını biliyoruz.

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Nasıl bir dijital iletişim dünyasında yaşıyoruz?Bir telegram kanalında Ukrayna'daki biyolojik savaş laboratuvarlarından söz ediliyor.Hemen altına aynı karakterde yazılarla şu reklam ekleniyor: "Wellness kanalımızı ziyaret edin."

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Geçmişteki eylül yazılarıma baktım. Birinde şöyle demişim: "Bedeni coşkuya, ruhu tembelliğe sürükleyen ayların ardından eylül yavaşça gelip içimize yerleşir. Artıkyaklaşmıştır. Hazırlanmak gerekir."