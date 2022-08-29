"En yüksek savaş sanatı doğrudan savaşmak değil, düşmanın ülkesinde değerli olan şeyleri içten ele geçirip yıkmaktır. Bir kurşun dahi atmana gerek kalmaz.

Öyle ki, o da artık seni düşman olarak algılamamaya başlar."

Eski kuşak KGB ajanı Yuri Bezmenov'un şu sözleri bir kenarda dursun...

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Ben de dahil sürekli şu tesbiti yapıyoruz...Bu ülkede, yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip geniş bir kesim var...Adını açık açık koyarsak...Bazılarının dediği gibi "dine mesafeli" falan da değiller; en olmayacak Hristiyan inançlarına saygı duyar; abuk sabuk"na bağlanmak için çabalarlar, malum.Bu kesimin üzerine çektiği bütün perdeleri aşağı indirdiğinizde görürsünüz ki...Eğitim/öğretim yoluyla "imal" edilmişlerdir.Medyasfer tarafından da bu süreç halen pekiştirilmektedir.

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Tamam!Ama bu tesbiti yapıp geçmek niye?Neden?Bir Müslüman ülkede neden ve nasıl "" bu kadar geniş çapta serpilip yayılmıştır?Sadece siyasi bir mesele midir?Ekmek meselesi kadar ciddi ve mutlaka herkesin başını ellerinin arasına alıp düşünmesi gereken bir meseledir bu.Benden tavsiye...

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Ha! Bezmenov'un hayat hikâyesi de ayrı ilginçtir.

1970'li yıllarda tam da bu anlattığı "iş"i yapmak için Delhi'de görevlendirilir.

Lakin Bezmenov'un kupkuru ideolojisi Hindistan'ın kültürel renkleri ve her cemaatin geleneksel tahayyül ve tasavvurların yoğunluğu karşısında darmadağın olur.

Bir gün hippi kıyafetleri ve şapkasıyla gizlenip Batı'ya iltica eder.

Ama Kanada'daki günlerinde, Batı'nın "düşman"ının zihnini ele geçirmekte Sovyetlerden kat kat üstün olduğunu görüp pes eder.

Nitekim, bugün Hindistan orta sınıfının inançları popüler kültür/dijital bağımlılık yoluyla hallaç pamuğu gibi atılıp dönüştürülmektedir.

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AYNA

Soyunla övünme. Gül dikenden, İbrahim ise putperest Azer'den doğmuştur. ŞİRAZLI SADİ