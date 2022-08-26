Onlara sorarsanız...

Her ülke yaşanabilirdir; hele Batı'da bir yerlerde yaşamak çok güzeldir ama burada doğmak ömür boyu pişmanlıktır...

Sınıf atlamak için yırtınırken uçurumdan aşağı atladıklarını fark ettiklerinde bile doğdukları ülkeye küfretme alışkanlıkları(!) vardır...

Bütün başarısızlıklarının suçu bu ülke, başarılarının nedeni kendileridir...

Şirketlerinin bilançolarına bakıp "Neden yüzde bin değil de yüzde yüz kâr ediyoruz?" diye bile bu topraklarda yaşadığına hayıflananlar vardır.

(Tanıdıklarınız varsa, ne kadar somut bir şey söylediğimi bilirsiniz, şaka değil!)

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hayrandırlar.Kraliyet dizilerini yıllarca ağzı açık ayran budalası gibi izlediler.O kadar "okumuşlar"dır ki,entrikalarına bayılırlar.Her şey bir "film"dir onlar için.Hanedanla özdeşleşemeyeni de kendindeözellikleri bulmaya başlar ki, o da ayrı gülünçtür fakat gerçektir.Nedenini sormaya yanaşmazlar.Şartlı reflekstir neredeyse, burun kıvırmaya başlarlar.

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Bu uğurda ne zaman, (kimsenin kapısından içerigirmediğine dikkat etmedikleri) kiliselerekoşup mum yakarlar. İçerideki Caravaggio resmini görmeyişlerinikaranlığa bağlarlar ya, kanmayın; aslındaumurlarında değildir.Amma velakin...Cenazelerinde bileiçeri girmez, avluda bekleşirler...

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100 yıllık bir eğitimin sonucu bu tablo...

Bazı muhafazakârlar bu anlattığım kesimin çarçabuk değişeceğini sandı; yanıldıklarını şimdi anlıyorlardır.

Nihayetinde "mamul madde" hepsi..

Ve gözden kaçırmayalım...

Çoktandır bu sürece neoliberal atmosferin ve yeni sınıf mücadelesinin kapsamlı etkileri eklendi...

"Özgürlük" diye anlatılan ipini koparmışlığın kapısından "hür insan"a çıkılacağına inandırıldılar.

Halkı aşağılayan üst sınıfa atlayacak sanıyorlar.

Yani sistem hâlâ "ecnebilik" üretiyor.

21. yüzyılın bu döneminde hâlâ aynı patırtı içinde çalkalanıyorsak, bundan...

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AYNA

Sahte âlim oturur halk arasında ben gizli, âşikâr her ilmi bilirim diye lâf atar. MOLLA CAMİ