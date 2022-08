Yazdığım ne varsa, siyasidir.

Çiçek, böcek, yaz akşamları ve diğerleri de...

Siyasetten kaçıp saklanmak da bazen çok ama çok "siyasi" bir tutumdur.

Dürüst olan zaten bilir bunu...

Ama bir dakika!

Siyasetten kaçmanın en iyi yollarından biri de bazen güncel siyaset patırtısına mahalle dedikodusu gibi bağımlı kalmaktır.

***

Neden böyle bir giriş yaptım?Çünkü geçen gün bir ahbabım,dedi ve beni düşüncelere gark etti.Kendini muhalif sananin zihin yapısıüzerine yıllardır yazıp durmuyor muyum?Yazıyorum.Bir süredir ısrarla bize pandemi üzerinden yutturulmaya çalışılan PLANDEMİ'yi analiz etmeye çalışıyor muyum? Evet!Küreselci projenin devletleri köşeye sıkıştırmasının gündelik hayatımıza etkilerini anlatıyor muyum? Evet!Daha başımıza bütün dehşetiyle çöreklenmedendeğil miyim?

***

İşte bütün bunlar gerçek siyaset!Yoksa vitrindekipalavrası veya aday olmayacakKılıçdaroğlu'nunoyalamalarıfalan değil...Öyle bir çağdayız ki...Gazete köşelerini okuyup geçecek okurlara değil...Okuyunca durup düşünecek okurlara ihtiyaç var.Aklına sahip çıkacak insanlara ihtiyaç var.üzerimizedoğru bir çığ gibi gelen "Yeni DünyaDüzeni" tasarımını anlayabilir miyiz?

***

Ha! İç siyaset dedim, değil mi?

Asıl orası problem artık...

Batı başkentlerinin içerideki "acente"lerinin hareketleri siyaset falan değil...

Siyaset doğrudan "dışarıda" yapılıyor artık.

Bir ülke, bir millet, bir devlet olarak Türkiye bir yanda; dış mahfillerde dizayn edilen 21. yüzyıl planları öte yanda...

Bunu böyle anlayın...

Ben sonra bütün bunların çiçek, böcekle ilgisini de anlatacağım.

Zamanımız yeter inşallah!

***



NOT DEFTERİ

Dostlara ağırlık verme ve onları sık sık taciz etme. Bize hizmet eden zavallıları minnetle yâd ederek gönüllerini şad et. Güzel sözlerle ruhunu incelt. Güzel resimli defterler doldur. Küçükleri sevindir. Her türlü mahlûka acı. Örnek bir vatanperver ol! (A. SÜHEYL ÜNVER)