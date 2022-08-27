Sanatın ne olduğunu bilmiyorsak, susalım!

Biliyorsak, olur olmaz kişilere "sanatçı" demeyi bırakalım.

Eğlence figürlerine, müzik bilmeyen şarkıcılara, bir TV dizisinde ancak on kez tekrarla rol yapmayı becerebilene, boş beleş pop yıldızlarına "sanatçı" demek saçmalıktır ama o kadarla kalsa gene iyi...

Gündelik hayat kültürümüze yapışıp kalmış bu saçmalık, bütün toplumun idrakini ve zevklerini aşağıya çekiyor.

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Dün bir kafede yazımı yazmak üzere masaya oturup notebook'umu açtım. Yan masadan bir sesleniş: "Nasılsınız?"Çok şükür, dedim, sizi sormalı...dedi;Ön masamızdaki genç bizedöndü:"Kira sorunu, enflasyon veyakonut sorunu olmaktan çıktı, artıkbir 'insan olma' sorunudur" deyipduruyorum ya, bundan dertleştikbiraz...İlk konuşan beyefendi, "Yeni işim ve eğitim imkânlarım için İstanbul'a iki yıl önce geldim ama böyle olacağını bilseydim gelmezdim" dedi ve ekledi:

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Kararlıyım...Zaten artık içimden de gelmiyor; ara sıra Roma, Venedik ve Viyana günlerimi özlemle anmak yeter bana...Ama mesele önemli...Her engele tahammül ettik. Şimdi eğitim ve iş için bile vize vermiyorlar.Biz onlara "hoş geldiniz" çiçekleri verirken, onların bize "Burada ne işiniz var?" tavrına nasıl bu kadar uzun süre katlandık?

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Sürekli "Bu kafeler, lokantalar nasıl ağzına kadar dolu?" diye soruyorsunuz ya...Bir kere unutmayalım ki, 20 milyona yakın kişinin mali durumu enflasyonun üzerinde...Tüketici Birliği Konfederasyonu'nun açıklamasına göreyaşıyormuş.

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Yine transfer haberleri başköşede...Gazeteler, internet sayfalarını yeni transferlerin gelişi ve aldıkları paranın miktarıyla dolduruyorlar.Geçen gün TV programındagüldürdü beni: