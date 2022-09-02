Hepsi aynı şebekeden...

Hadi daha şık söyleyelim; bir "network" oluşturuyorlar.

Kimler mi?

Gorbaçov ölünce yanıp yakılarak üzülen Batı politikacılarını kastediyorum...

"Mirası yaşayacak" diyenleri, "şöyle şahane adamdı, böyle muhteşemdi" diyenleri kastediyorum...

Niye bazı liderleri hiç sevemeyip sadece yalandan yüzüne güldüklerini anlayın!

"Perestroyka"yı (Yeniden yapılanma) kolunun altına Louis Vuitton çanta alarak anlatan, Pizza Hut zincirini öven reklam filmleri çevirecek seviyede bir lideri sevmeyecekler de, kimi sevecekler?

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Parti komiserlerinin halk üzerindeki totaliter baskısı silinmeliydi...Sovyetler Birliği'nin hantal gövdesi zaten ölümün eşiğindeydi...Ama koskoca Sovyetler Birliği'nin sonu, eskisini mumla aratacak berbat bir soygun düzeni ve neoliberal vahşetle mi gelmeliydi?Bunların sorumlusu Gorbaçov'dur.Hep Yeltsin sarhoşunu işaret ediyor parmaklar.Doğru, bir felaketti.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Gorbaçov'un dünya vizyonu örnek olmaya devam ediyor" demiş.Kime, kimlere örnek acaba?AB Komisyon Başkanı Von Der Leyen,demiş.Üzerinde çalışmışlar belli ki!En çok'e güldüm.(İnşallah bizim Dışişleri bu adamı fazla ciddiye almıyordur!) Demiş ki, Guterres...Dünyayı istediği gibi at koştursundiye ABD'ye bırakıncaBM sekreterine göre "barış" oluyor.Peki o günden beri dünya barış yaşadı mı? Hayır!

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Bugünün gençleri...

Hatta 30 yaş kuşağı bile bu "hileli" yakın tarih hakkında, hele Gorbaçov'un numaraları hakkında bir şey bilmiyor.

Öğrenmeye çalışsalar, bugün zihinlerini kurcalayan pek çok şeye cevap bulacaklar.

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NOT DEFTERİ

İnsanlar saygı duymak ve değer vermekte zorluk çektiklerinden hayranlık duyarlar. Akıllı kişi hayranlık duymaz, saygı duyar, değer verir, anlar. Hayranlık, düşüncenin zafiyetidir. (THOMAS BERNHARD / Eski Ustalar)