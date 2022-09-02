Hepsi aynı şebekeden...
Hadi daha şık söyleyelim; bir "network" oluşturuyorlar.
Kimler mi?
Gorbaçov ölünce yanıp yakılarak üzülen Batı politikacılarını kastediyorum...
"Mirası yaşayacak" diyenleri, "şöyle şahane adamdı, böyle muhteşemdi" diyenleri kastediyorum...
Niye bazı liderleri hiç sevemeyip sadece yalandan yüzüne güldüklerini anlayın!
"Perestroyka"yı (Yeniden yapılanma) kolunun altına Louis Vuitton çanta alarak anlatan, Pizza Hut zincirini öven reklam filmleri çevirecek seviyede bir lideri sevmeyecekler de, kimi sevecekler?
***Komünizm yıkılmalıydı...
***NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Gorbaçov'un dünya vizyonu örnek olmaya devam ediyor" demiş.
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Bugünün gençleri...
Hatta 30 yaş kuşağı bile bu "hileli" yakın tarih hakkında, hele Gorbaçov'un numaraları hakkında bir şey bilmiyor.
Öğrenmeye çalışsalar, bugün zihinlerini kurcalayan pek çok şeye cevap bulacaklar.
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NOT DEFTERİ
İnsanlar saygı duymak ve değer vermekte zorluk çektiklerinden hayranlık duyarlar. Akıllı kişi hayranlık duymaz, saygı duyar, değer verir, anlar. Hayranlık, düşüncenin zafiyetidir. (THOMAS BERNHARD / Eski Ustalar)