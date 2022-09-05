Hiç geçiştirilecek bir şey değil...
Olanlar geçen haftada kalsın, biz yolumuza devam edelim mi?
Yok öyle!
***
Olaya bir daha bakalım...
NATO Müttefik Kara Komutanlığı
resmi
Twitter hesabından 30 Ağustos
günü Zafer Bayramı'mızı kutladı
ve dedi ki: "Bugün Türk bağımsızlığının
100. yıldönümü. Zafer
ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
kutlamalarında NATO ve ötesindeki
Türk müttefiklerimizin
yanındayız."
Buraya kadar normal ve alışıldık.
Ama bundan sonrası anormal ve yeni...
Yunanistan bu paylaşımı görünce ayağa kalktı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı itiraz etti.
Nasıl yani?
Neye itiraz ediyorsunuz, kendinizi mi kaybettin, diye sordunuz içinizden, eminim.
Ve NATO paylaşımı kaldırdı.
Bu kez biz itiraz ettik.
NATO "aklı sıra" orta yol buldu ve şöyle bir tweet attı: "LANDCOM, Salı günü Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutladı. Türkiye'yi ev sahibi ülke olarak gördüğümüz için minnettarız. Ve İttifakımıza katkılarından dolayı otuz müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz." Geçiniz...
Böyle bir "yuvarlama
", böyle bir "pısma
" olur mu?
Bize teşekkür ettiklerini kabul ettirebilmek için otuz müttefiki sayıyor adamlar...
Ge-çi-niz!
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Baştan söyleyeyim...
Ne NATO'nun "orada bir subay arkadaşımız hata yapmış, silmiş" kıvırmalarına kulak verilir, ne de durum "NATO'nun ciddiyetsizliğine" bağlanabilir.
NATO'nun sosyal medyada ciddiyetsiz olmaya hakkı var mı?
Hele hele Zafer Bayramı tebriğini silmek böyle açıklanabilir mi?
NATO, kıvırmaktadır ve bu ciddiyetsizlikten değil, zaman kazanma çabasından kaynaklanmaktadır.
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Ben nihayetinde diplomat değilim, şu köşeciğin yazarıyım.
Söylerim...
NATO tercihini çoktan Yunanistan'dan yana yapmıştır ama koşullar NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'ye açıktan açığa sırtını dönmesini önlemektedir.
Bu eveleme geveleme bizim de çıkarımızadır, net!
Ama bileceğiz; 15 Temmuz'un faillerinden NATO hala bizden yana değildir.
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Şunu da daha önce yazdım, bir daha vurgulayayım...
"Atlantik Çözüm Operasyonu" resmi belgelerine bakılırsa, Ukrayna krizi sonrası Rusya'nın çevresi kuşatılıyor...
Ama kritik olan şu ki...
Türkiye özellikle bu yığınak hattının dışında tutuluyor.
Dikkatli olmak gerek.
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KISA BİR ARA
Sevgili okurlar bir süre izninizi rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere...