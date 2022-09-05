Hiç geçiştirilecek bir şey değil...

Olanlar geçen haftada kalsın, biz yolumuza devam edelim mi?

Yok öyle!

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Olaya bir daha bakalım...resmiTwitter hesabından 30 Ağustosgünü Zafer Bayramı'mızı kutladıve dedi ki: "Bugün Türk bağımsızlığının100. yıldönümü. Zaferve Türk Silahlı Kuvvetleri Günükutlamalarında NATO ve ötesindekiTürk müttefiklerimizinyanındayız."Buraya kadar normal ve alışıldık.Yunanistan bu paylaşımı görünce ayağa kalktı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı itiraz etti.Nasıl yani?Ve NATO paylaşımı kaldırdı.Bu kez biz itiraz ettik.NATO "aklı sıra" orta yol buldu ve şöyle bir tweet attı: "LANDCOM, Salı günü Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutladı. Türkiye'yi ev sahibi ülke olarak gördüğümüz için minnettarız. Ve İttifakımıza katkılarından dolayı otuz müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz." Geçiniz...Böyle bir "", böyle bir "" olur mu?Bize teşekkür ettiklerini kabul ettirebilmek için otuz müttefiki sayıyor adamlar...

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Baştan söyleyeyim...Ne NATO'nun "orada bir subay arkadaşımız hata yapmış, silmiş" kıvırmalarına kulak verilir, ne de durum "NATO'nun ciddiyetsizliğine" bağlanabilir.NATO'nun sosyal medyada ciddiyetsiz olmaya hakkı var mı?Hele hele Zafer Bayramı tebriğini silmek böyle açıklanabilir mi?

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Ben nihayetinde diplomat değilim, şu köşeciğin yazarıyım.Söylerim...Bu eveleme geveleme bizim de çıkarımızadır, net!Ama bileceğiz; 15 Temmuz'un faillerinden NATO hala bizden yana değildir.

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Şunu da daha önce yazdım, bir daha vurgulayayım...

"Atlantik Çözüm Operasyonu" resmi belgelerine bakılırsa, Ukrayna krizi sonrası Rusya'nın çevresi kuşatılıyor...

Ama kritik olan şu ki...

Türkiye özellikle bu yığınak hattının dışında tutuluyor.

Dikkatli olmak gerek.

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KISA BİR ARA

Sevgili okurlar bir süre izninizi rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere...