World Trade Center'ın verdiği derslerden biri de bu: Yerinden oynamaz sandığımız şeyler hareketli. Katı sandığımız şeyler sıvı. Kuleler hareket ediyor ve gökdelenler gökten önce yeri deliyor. Bu kadar muazzam bir şey nasıl olur da bu kadar çabuk yıkılabilir? Kredi kartlarından yapılan bir şatonun çöküşü... (FREDERIC BEIGBEDER / Kuzey Kulesi 107. Kat)

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Seni hatırlıyorum ve dünya ikiye ayrılıyor: ilk defası ve sonrası diye... (/ Mektupların Romanı)

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Fiziksel acıların yanındayken susmak, bir hasta odasında sessizce hareket etmek niçin gerekir? Gürültüler, sesler niçin pansumanı bozup yarayı deşer? Çünkü gürültü, manevi acıları da artırır. (/ Ölü Brugge)

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"Kimseye biat etmedim." Kimseye ve bir şeye biat etmeyecek kadar değerli bir benliği varmış gibi. Sokaklar özgür benlikten geçilmiyorken bu da başka tür bir sıradanlık. (/ Ferahlık Anına Övgü)

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Her gün karşılaştığımız sayısız çehre içinden birisinin anonim olmaktan çıkması nasıl bir saadettir; bir tanıdık, bir arkadaş... (Arkadaşlıktaki Saadete Dair)

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"Dünyaya en ağır gelen yük hangisidir?" diye sual edildiğinde Diyojen "Eğitimsiz bir insan" cevabını vermişti. Kastettiği şey, elbetteki bugünkü okul eğitimi değildi. (...) Modern eğitimli beşer, bu dünyanın kâbusudur artık. (/ Varoluşun Tınısı)

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Üniversite ya da ondan geriye ne kaldıysa, sadeleşmiş yemlikleri, cılızlaşmış arpalıkları iyi kötü doldurmayı sürdürüyor. Düzgün bir filozof, övücü portreleri hak edecektir, gazetelerde yazabilecek, didaktik ve sabırlı haliyle radyoya ve televizyona çıkabilecektir. Sipariş üzerine hizmettedir. (/ Medyum)

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Aslında en güzel dönemimizdeyiz... Sen ve ben... Bir yaz öğleden sonrası saat üç gibiyiz. (/ Tancaya Gece Feribotu)

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Tuhaf korkularım var. Silahlı bir adamdan korkmam mesela fakat ağlayan bir adamdan korkarım. (/ Uzakların Saldırısı)

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Şu sokak, şu günbatımı, hepsi kararıp gidebilir ama işte hâlâ var. İşte bunlardan yoruluyor insan, her şey sıradan olsun istiyor, ama olmaz ki artık. (/ Ölümden Uzak Bir Yer)