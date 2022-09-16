1 adet 12'li kuru boyalı pastel (hangi markalar olması gerektiği de belirtilmiş parantez içinde.)

1 adet 12'li pastel boya.

1 adet 12'li keçeli kalem.

1 adet 12'li sulu boya.

Velilerden istenenlerin listesi aşağıya doğru uzuyor.

Ve temizlik maddeleri listesi başlıyor.

6'lı tuvalet kâğıdı, 6'lı kâğıt havlu.

1 adet sprey kolonya.

Vs.

***

Evet, minikler için okullar açıldı.

Konuşuyor muyuz peki?

Evlerde, evet!

Hem de nasıl konuşuyoruz!

Ama "sokakta", yani her türden medyada güme gidiyor konu.

Hani büyük laflar ediyoruz ya, "Çocuklarımız geleceğimizdir" falan diye...

Peki okullar nasıl?

Bu okullarla nasıl bir "gelecek" gelir?

Lakin biliyorum...

"Adam sen de, böyle gelmiş böyle gider" bakışı ağır basıveriyor.

Çevremde Milli Eğitim'in özelleştirilmemiş bölümü hakkında iyi bir şey söyleyen tek kişi yok!

Yani toplumun bir kesimi "geleceği kazanmak" için...

Geniş kesimi de "bugünü kurtarmak" için çocuklarını okula gönderiyor.

Bu ayrışmadan toplum için iyi bir şey çıkar mı?

Geçiniz...

***

Şu da var...Dikkatinizi çekerim bahçelerden söz ettim;yerim yetmez.Geçen günlerde bir ilkokul bahçesindeydim.Çok tanıdık duygular hissettirdi bana...Tam anlamıyla sevimli bir mahalle okuluydu.Açılmış mıydı, yoksa kayıt için miydi; nedendianlamadım; bir de sürücülerinde "Biz yolu tıkarız, kimse de karışamaz" havası vardı ki kelimelerle anlatılamaz...

***

Daha sonra nasıl ayrışırsak ayrışalım...

Ama daha yolun başında bu kadar fark ağırımıza gitmiyorsa, ortada bir tuhaflık var demektir.

Toplumsal birlik, beraberlik istiyoruz ya...

İlkokul çağında birbirlerinden kopan sosyal kesimlerin birliği/beraberliği nasıl olacak?

İlerleme, ilerletmedi.

Biraz gerilesek diyorum...

Her sosyal sınıf ve kesimin bir arada okuduğu ve birbirini tanıdığı; yakınlaştığı günlere "gerilesek" fena mı olur!

Birbirlerine bu kadar "uzak" büyüyenlerin yakınlığı eğretidir çünkü.

Olmayacak şey mi?

Çok mu demode şeyler söylüyorum?

Peki!

***



AYNA

Okunsun diye değil, dokunsun diye yazılır bazı şeyler. FRANZ KAFKA