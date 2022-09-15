Okullarda öğretilseydi, şimdiki gençler de bilir, olup biteni anlarlardı.
Gerçi yaşını başını almış olanlar da bilmiyorlar ya...
Soru şu...
Sömürgecilik, çekip giden bir şey mi?
Hayır!
O işin illüzyon numarası!
Şöyle de sorabiliriz...
Bir sömürgeci ülke, sömürgesine "Siz artık bağımsızsınız" deyince, siyasal/ kültürel karakter hemen bağımsızlaşıyor mu?
Onca yıl sömürülenler geçmişe "Lanet olsun!" deyip kendi yollarına gidebiliyorlar mı?
Ne gezer!
***Gördünüz...
***Bazı arkadaşlar da BAE ve Ürdün gibi Arap ülkelerinin Kraliçe için günlerce yas tutuşunu "Katiline duydukları aşk" klişesiyle açıklamaya kalktılar.
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O yüzden işte şu köşecikte tekrarlayıp durmaktan dilimde tüy bitti...
Ancak...
Sömürgeciliği ders gibi çalışıp öğrenirsek...
Birleşik Krallık yeryüzünde nasıl bir "ruh/ para/komuta" ağı oluşturmuştur, bilirsek...
Dünyayı da gerçekten anlamaya başlayacağız.
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NOT DEFTERİ
Fransızlar ne derse desin, bağımsızlık bahşedilecek bir şey değildir. Bağımsızlık lütfedilen bir iyilik değil, inşa edilen canlı bir gerçekliktir. (FRANTZ FANON / Yabancılaşma ve Özgürlük Üzerine Yazılar)