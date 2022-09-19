Pandemi sırasında o kadar kullanışlıydı ki, duruma uyanamadık.
"Yeni normal" teriminden söz ediyorum.
Sosyal tasavvur düzeyinde bu terimin ne kadar sıkıntılı olduğunu görmekte geciktik.
Düşünün...
Normalin "yeni"si oluyorsa...
Hatta lüzumuna inanılmışsa...
O açılan kapıdan neler girmez ki!
Biz yaşam gailesi içinde çırpınıp dururken...
Yeni ekonomi, yeni yaşam, yeni cinsel kimlikler, yeni ahlak, yeni beslenme rejimleri, yeni sağlık, yeni insan (!), yeni toplum diye sunulan her "anormal" şey bir anda normalleşiverir.
Korkarım, öyle de olacak!
***Merak ediyorum...
***Görüyorsunuz...
***
İşin özeti...
İki yıl çenemizi kapattırdılar.
Şimdi aklımızı örtüyorlar.
Yetmezse, yeni savaşlar gelecek...
Yeni orman yangınları, yeni kıtlıklar, belki yeni pandemiler gelecek...
Ki günü geldiğinde "yeni normal" bize çok normal görünsün diye...
Şunu bilelim...
Normal kalmak için savaşmak gerekecek gibi görünüyor.
Yani devletler kökten itiraz edip direnmezse bu gidiş durdurulamaz.
***
NOT DEFTERİ
Uyumaktan başka ne yaptım? Rüya görmekten başka ne yaptım? Bütün bunlar bir sisten başka neydi ki? (UNAMUNO / Sis)