Pandemi sırasında o kadar kullanışlıydı ki, duruma uyanamadık.

"Yeni normal" teriminden söz ediyorum.

Sosyal tasavvur düzeyinde bu terimin ne kadar sıkıntılı olduğunu görmekte geciktik.

Düşünün...

Normalin "yeni"si oluyorsa...

Hatta lüzumuna inanılmışsa...

O açılan kapıdan neler girmez ki!

Biz yaşam gailesi içinde çırpınıp dururken...

Yeni ekonomi, yeni yaşam, yeni cinsel kimlikler, yeni ahlak, yeni beslenme rejimleri, yeni sağlık, yeni insan (!), yeni toplum diye sunulan her "anormal" şey bir anda normalleşiverir.

Korkarım, öyle de olacak!

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Merak ediyorum...Dünya Sağlık Örgütü tarafından empoze edilen pandemi politikalarınınne zaman sorgulamaya başlayacağız?Ama daha önemli soru şu...Pandeminin sadece bir eşik işlevi gördüğü "Yeni dünya düzeni" karşısındakinedir?Yeni empozeleri de "Hadi hemen maskeleri takalım, aşıları olalım" uysallığı içinde mi karşılayacağız?Mesela...Sığırları yavaş yavaş azaltacak mıyız?seyirci kalacak mıyız?Pandemiyle başlayan "mahrem" hayatlarımızın dijital gözetim ve denetimi vesonunda nereye varacak?

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Görüyorsunuz...Pandemi tuzağına işaret edip durmayalım diyeCevaplar hazır...Yoksulluk mu?Rusya gibi "yeni"ye ayak uyduramayan ve Çin gibi nüfusu çok, gözü aç totaliter ülkeler yüzünden...O "bizi" ilgilendirmez!

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İşin özeti...

İki yıl çenemizi kapattırdılar.

Şimdi aklımızı örtüyorlar.

Yetmezse, yeni savaşlar gelecek...

Yeni orman yangınları, yeni kıtlıklar, belki yeni pandemiler gelecek...

Ki günü geldiğinde "yeni normal" bize çok normal görünsün diye...

Şunu bilelim...

Normal kalmak için savaşmak gerekecek gibi görünüyor.

Yani devletler kökten itiraz edip direnmezse bu gidiş durdurulamaz.

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NOT DEFTERİ

Uyumaktan başka ne yaptım? Rüya görmekten başka ne yaptım? Bütün bunlar bir sisten başka neydi ki? (UNAMUNO / Sis)