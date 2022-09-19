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HAŞMET BABAOĞLU
19 Eylül 2022, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Normal mi?

Pandemi sırasında o kadar kullanışlıydı ki, duruma uyanamadık.
"Yeni normal" teriminden söz ediyorum.
Sosyal tasavvur düzeyinde bu terimin ne kadar sıkıntılı olduğunu görmekte geciktik.
Düşünün...
Normalin "yeni"si oluyorsa...
Hatta lüzumuna inanılmışsa...
O açılan kapıdan neler girmez ki!
Biz yaşam gailesi içinde çırpınıp dururken...
Yeni ekonomi, yeni yaşam, yeni cinsel kimlikler, yeni ahlak, yeni beslenme rejimleri, yeni sağlık, yeni insan (!), yeni toplum diye sunulan her "anormal" şey bir anda normalleşiverir.
Korkarım, öyle de olacak!

***

Merak ediyorum...
Dünya Sağlık Örgütü tarafından empoze edilen pandemi politikalarının bütün devletlerin sağlık sistemlerini nasıl darmadağın ettiğini ne zaman sorgulamaya başlayacağız?
Ama daha önemli soru şu...
Pandeminin sadece bir eşik işlevi gördüğü "Yeni dünya düzeni" karşısındaki hazırlığımız nedir?
Yeni empozeleri de "Hadi hemen maskeleri takalım, aşıları olalım" uysallığı içinde mi karşılayacağız?
Mesela...
Sığırları yavaş yavaş azaltacak mıyız?
Çoklu cinsel kimlik masalının hızla gerçek sayılır olmasına seyirci kalacak mıyız?
Pandemiyle başlayan "mahrem" hayatlarımızın dijital gözetim ve denetimi ve "sağlık ordusu"nun bedenlerimiz üzerindeki tahakkümü sonunda nereye varacak?

***

Görüyorsunuz...
Pandemi tuzağına işaret edip durmayalım diye sahneye hemen savaşı çıkardılar...
Cevaplar hazır...
Enflasyon mu?
Sebep Ukrayna Savaşı...
Gıda tedarik zincirinin bozulması mı?
Sebep Putin...
Yoksulluk mu?
Rusya gibi "yeni"ye ayak uyduramayan ve Çin gibi nüfusu çok, gözü aç totaliter ülkeler yüzünden...
Bu arada zenginler daha daha zengin mi olmuş?
O "bizi" ilgilendirmez!

***

İşin özeti...
İki yıl çenemizi kapattırdılar.
Şimdi aklımızı örtüyorlar.
Yetmezse, yeni savaşlar gelecek...
Yeni orman yangınları, yeni kıtlıklar, belki yeni pandemiler gelecek...
Ki günü geldiğinde "yeni normal" bize çok normal görünsün diye...
Şunu bilelim...
Normal kalmak için savaşmak gerekecek gibi görünüyor.
Yani devletler kökten itiraz edip direnmezse bu gidiş durdurulamaz.

***


NOT DEFTERİ
Uyumaktan başka ne yaptım? Rüya görmekten başka ne yaptım? Bütün bunlar bir sisten başka neydi ki? (UNAMUNO / Sis)

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