Arka odada yazlık giysileri toplayıp kaldırmakla meşgulüm.

Bir yandan da salondaki televizyon açık, kulağım orada.

Putin'den yeni bir açıklama var mı?

ABD ve İngiltere'nin "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz" açıklamaları yoksa bu iki ülkenin çoktan bir taktik nükleer silah kullanımına hazır olduklarını mı gösterir?

Kafamda bu sorular...

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Bir yandan da telefonuma gelen mesajlara bakmayı ihmal etmiyorum tabii...Ziraatçi arkadaşım, "Süt üreticisi zor durumda abi" diyor;Bir başka arkadaşım,diye soruyor.bakıyorum... Yunanistan 'ın Fransa 'yla ortak deniz tatbikatının yüksek düzeyli bir kışkırtmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusu, enflasyon, vd.

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TV'den bana gelen sesler pek kibar.Heyecan yok, iddia var.bir özgüven izlenimi veriyorlar.diyorlar.İçlerinden biri, "Ev ödevlerimizi yapmamız gerek;" diye konuşuyor.Bir hanımefendi,iki yılda yüzde 150 yükselttik,gelecek kuşaklara umut veren birfirmayız" açıklaması yapıyor.Yahu ne oluyor diyorum, kendi kendime...Sunucudiye soruyor. Bütün konuklar tasdikediyor.Koşuyorum içeri; meğer ekonomi kanalı açıkmış...İşe bak!Şirketler hayatlarından pek memnunlar.O kadar başka bir kafadalar ki, enflasyondan bile bahsetmiyorlar.

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Şu net...

İki dünya öne çıkıyor.

Birinde devletler arasında kaos kışkırtılıyor: Yenisi için eskisini yıkacakların ortaya çıkardığı tablo...

Ötekisi, sermaye düzeni yani, alttan alta kendi düzenini kurmaya başlamış: yeryüzünü saran kıyamet bulutlarıyla ilgilenmiyor bile...

Ya sade insan?

Onun dünyası arada sıkışıp kalmış...

TV'ler ve "gelişmeler" ondan bahsetmiyor.

Uzun bir süre öyle olacak...

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NOT DEFTERİ

İyi vakit geçirmek için düzenlenmiş etkinliklere surat asanlar, can sıkıntısına karşı yürütülen büyük savaşın asker kaçaklarıdır. (MILAN KUNDERA / Kimlik)