Arka odada yazlık giysileri toplayıp kaldırmakla meşgulüm.
Bir yandan da salondaki televizyon açık, kulağım orada.
Putin'den yeni bir açıklama var mı?
ABD ve İngiltere'nin "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz" açıklamaları yoksa bu iki ülkenin çoktan bir taktik nükleer silah kullanımına hazır olduklarını mı gösterir?
Kafamda bu sorular...
***
Bir yandan da telefonuma gelen mesajlara bakmayı ihmal etmiyorum tabii...
Ziraatçi arkadaşım, "Süt üreticisi zor durumda abi" diyor; "Çiftçi zaten hayvanlarını satıp şehre kaçma hesabında... Bu işin sonu sıkıntı olur!"
Bir başka arkadaşım, "Bilirsin sen, bizim de içinde olacağımız bir savaş patlar mı?"
diye soruyor.
İnternetteki haberlere
bakıyorum...
Birleşmiş Milletler toplantısı
, Yunanistan
'ın Fransa
'yla ortak deniz tatbikatının yüksek düzeyli bir kışkırtmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusu, enflasyon, vd.
***
TV'den bana gelen sesler pek kibar.
Heyecan yok, iddia var.
"Bembeyaz"
bir özgüven izlenimi veriyorlar.
"Sürdürülebilirlik hayati önemde"
diyorlar.
İçlerinden biri, "Ev ödevlerimizi yapmamız gerek; ilk iş 2025'e kadar karbon salımını çok aşağı seviyeye çekmek
" diye konuşuyor.
Bir hanımefendi, "Çevresel, yönetişimsel, sosyal kalitemizi
iki yılda yüzde 150 yükselttik,
gelecek kuşaklara umut veren bir
firmayız" açıklaması yapıyor.
Yahu ne oluyor diyorum, kendi kendime...
Sunucu "İklim en önemli meselemiz olmalı, değil mi?"
diye soruyor. Bütün konuklar tasdik
ediyor.
Koşuyorum içeri; meğer ekonomi kanalı açıkmış...
İşe bak!
Şirketler hayatlarından pek memnunlar.
Sürdürüyorlar sürdürülebilirliklerini...
O kadar başka bir kafadalar ki, enflasyondan bile bahsetmiyorlar.
***
Şu net...
İki dünya öne çıkıyor.
Birinde devletler arasında kaos kışkırtılıyor: Yenisi için eskisini yıkacakların ortaya çıkardığı tablo...
Ötekisi, sermaye düzeni yani, alttan alta kendi düzenini kurmaya başlamış: yeryüzünü saran kıyamet bulutlarıyla ilgilenmiyor bile...
Ya sade insan?
Onun dünyası arada sıkışıp kalmış...
TV'ler ve "gelişmeler" ondan bahsetmiyor.
Uzun bir süre öyle olacak...
***
NOT DEFTERİ
İyi vakit geçirmek için düzenlenmiş etkinliklere surat asanlar, can sıkıntısına karşı yürütülen büyük savaşın asker kaçaklarıdır. (MILAN KUNDERA / Kimlik)