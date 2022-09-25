Bir zaman makinesine gerek var mı?

Yaş aldıkça anlıyor insan...

Biz bir zaman makinesiyiz; tedirginlik içinde ileriye doğru gidiyoruz; ürpertiler, sevinçler, hüzünler içinde geriye doğru...

Ama bunlar benim sözüm mü, yoksa bir roman kahramanından aklımda kalanlar mı, işte onu hatırlayamıyorum.

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Dadısı onu Şanzelize'ye götürmüştür. Bir adam, Jean'ı kaçırmaya çalışır. Dadı karşı koyar. Adam dadının yüzünü tırmıklar. Kalabalık müdahale edip polis gelince, adam kaçar.Bütün bunları en ince ayrıntısına kadar hatırlar Jean.Jean dediğim, çocuk eğitiminin meşhur ismi ve deneysel psikolojinin babalarındanPeki sonra ne olmuş, dersiniz?Dadı yıllar yıllar sonra günahlarını itiraf etmek istediğini belirten bir mektup yazar. Kaçırma olayını kendisinin uydurduğunu, yüzündeki tırnak izlerini kendi kendine yaptığını, kahramanca davranışı nedeniyle Piaget'nin ailesinin hediye ettiği saati de iade edeceğini belirtir.Piaget hatırladığı olayadiyor;Aile içinde konuşulanların anıya dönüşmesi yani ama nasıl da canlı bir biçimde hatırlanmaktadır.

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Geçen pazardiye sormuştum.Baktım, okurlarımın kendi tecrübeleri de bilimsel bulgularla örtüşüyor; yaniBuraya mim koymalı...YaniDil yeterince gelişkin karakter kazandığında hatıralar da istiflenmeye başlıyor sanki...Görüntüler ve istisnai olaylar önemli...Hafıza kokuya takılıyor, kaydediyor.Koku da hafızanın kuytularını bir çekmeceyi karıştırır gibi karıştırabiliyor.Eskilerindemesi boşuna değil elbet...

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İster erken yaşlara ait, ister daha sonraki dönemlere...İşte işin bu yanı laboratuvara gelmiyor.Sarsıcı olayları hatırlıyoruz, o kesin!Unutması da güç oluyor.Ama bir düşünün...Anılarımız dediğimiz upuzun film şeridinde anlamı, yeri yurdu belirsiz ne çok şey var...Cees Nooteboom'un sözü geliyor aklıma:Hatırlamak için çırpındığımız şeylerin bir türlü istediğimiz kıvamı tutturamayışını;hangimiz bilmeyiz ki!