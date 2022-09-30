Her şeyden önce şunun altını çizeyim...
Sıkıntılı günlerde bir çözüm yolundan bahsedilecekse...
Yetkililer...
Halkı çocuk yerine koyan bir dil tutturmaktan vazgeçmeliler.
Tavsiye mi verilecek?
"Kışın fırını yaktıysanız, sonra kapağını açık tutun ki, etraf da ısınsın" gibi çocukça sözler edilmesin, ne olur!
Halk, fizik dersine girmiş çaylak ve hevesli öğrenciler değildir.
Halk, çaktırmadan bilir, bakmadan görür.
***Malum, Enerji Bakanlığı'nın "Aklınla Verimli Yaşa" kitapçığı birden medya tarafından öne çıkartıldı; dalga geçildi, tartışıldı, vesaire...
***Çeşitli kurumların bu işler için başvurdukları uzmanlar da problem.
***Gelelim işin esasına...
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Konunun elbette inançlı insanlar için başka yönleri de var ama ayrı bir yazı konusu...
Mesela şu soru çok kritiktir: Piyasayı ve kalkınmayı savunarak aynı zamanda kanaatkâr ve tasarrufa ağırlık veren bir ekonomi anlayışı üretebilir miyiz?
(Başlıktaki sorunun cevabını Cumartesi Notları'mda vereceğim.)
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NOT DEFTERİ
Sözcükler çok önemli Jim. Her gün bir kenara yeni bir kelime koy. Bir sözcüğün ne zaman gerekebileceğini bilemezsin. (J. G. BALLARD / Güneş İmparatorluğu)