Bak sen!

Sosyal medyanın ünlü astroloğu yazmış: "Venüs terazi burcuna geçmiş, üzerimize bir rehavet gelecekmiş" falan...

Peki sonra?

Tam olarak şöyle diyor astrolog: "Love mevsimi başlıyor!"

Aşkı, sevmeyi, sevişmeyi anladım ama herhalde bu "love" başka bir şey.

Ya da hiçbir şey anlamadım.

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Bir zamanlar plaza çalışanlarının dilinden düşmeyen İngilizce deyimler vardı."Tertip etmek" onlar için pek demodeydi; "hadi toplanalım" demek pek basit gelirdi. "Set" ederlerdi...Neyse, çok dalga geçilince unutuldu, birkaç reklam şirketinde son kalıntıları kalmış olabilir, bilemiyorum.Ama geçen gün ne göreyim! Birgurusu binlerce takipçisine sabaha güzel başlamanın başarıya olumlu etkisini videoyla anlatırkendemez mi? Dünyanın en normal sözüymüş gibi kullanıyor bir de...Ne diyorum hep?Hatta böyleda batsın!

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Rüzgârı seviyorum. Peki hangi rüzgârları seviyorum?2010 yılında bir pazar notumda böyle yazmışım. 12 yıl sonra düşünüyorum.Hepsi uluslararası havaalanlarıgibi steril ve çok hareketli alışveriş yerlerinedönüştüler.Şafak vakti bir çay içimi martılara simit atarak geçirilen feribot yolculuğu yok artık. Sık gittiğim balıkçı lokantasının denize bakan tarafına gösterişli duvarlar çıkıldı, ardına bir restoran yapıldı, rüzgâr falan kalmadı.

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Bir anne yakınıyor: "Bana okulda öğrettikleriçocuğum öğrenmesin diye bin türlü yol denerken hâlâ aynı kurgu tarihingörmem ne acıklıdır."

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Dünkü yazımın başlığını hatırlarsınız:Cevap veriyorum...Ev elbette ısınmaz. Enerji Bakanlığı uzmanları yanılıyorlar.kokusu mis gibiyse...Açık bırakın kapağı, o rayiha bütün odalara dağılsın, içiniz mutlaka ısınacaktır.