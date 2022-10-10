Ev hali içinde bir genç kız...
Telefonun kamerasının karşısında oturuyor.
Görüntünün üzerinde "Utanıyorum ama napayım" yazıyor.
Birkaç saniye sonra bir gaz çıkarma sesi işitiliyor. Genç kızın yüzünde (inanmayacaksınız ama) başarı gülümsemesi beliriyor.
Çünkü biliyor ki, "like"lar gelecek, çok beğenilecek, takipçi kazanacak.
Çok sıradan bir hayatın içinden kendi çapında bir ün fışkıracak, bunu biliyor.
Takipçi ve beğeni sayılarına bakıyorum. Öyle de olmuş.
***Çinli TikTok ve Kwai birkaç kuşağı hallaç pamuğu gibi atıyor.
***Bir hastanede alzheimerlı ve yatalak kadıncağızın yüzüne para atıp gülen görevlilerin görüntüsü infial uyandırdı, malum.
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Benim kuşağımın entelektüel tartışmalarını hatırlıyorum...
Kitlesel sersemleşme ve köleleşmenin dolambaçlı yolları üzerine düşünür, tarihsel gerçekleri değerlendirir ve direnç alanları hayal ederdik.
İnsanın yüceliklerine güvenirdik.
Yanılmışız.
Meğer ne kadar kolay ve nasıl da hızlı biçimde kitlelerin zihinleri boşaltılabilirmiş!
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NOT DEFTERİ
Yeni bir insan türüyle karşı karşıyayız. Üçkağıda getirilmek, en son süprüntüleri satın almak için kandırılmak istiyorlar.
(J:G: BALLARD / Öteki Dünya)