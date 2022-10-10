Ev hali içinde bir genç kız...

Telefonun kamerasının karşısında oturuyor.

Görüntünün üzerinde "Utanıyorum ama napayım" yazıyor.

Birkaç saniye sonra bir gaz çıkarma sesi işitiliyor. Genç kızın yüzünde (inanmayacaksınız ama) başarı gülümsemesi beliriyor.

Çünkü biliyor ki, "like"lar gelecek, çok beğenilecek, takipçi kazanacak.

Çok sıradan bir hayatın içinden kendi çapında bir ün fışkıracak, bunu biliyor.

Takipçi ve beğeni sayılarına bakıyorum. Öyle de olmuş.

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Çinli TikTok ve Kwai birkaç kuşağı hallaç pamuğu gibi atıyor.Nasıl mı?Şöyle...Bütün gününü birbirinden berbat videolar çekmeye ayıran,insanlar...Muazzam bir sosyopati...Korkunç bir paçozluk yarışı...Sokaklardan şiddet görüntüleri ve sefil bir cinsel tahrik çabası...Sadece dans ederek büyük bir beceri ve başarı yakaladığına inanan yeniyetmeler...Buradansadece "" çıkar, söylemiş olayım.Peki farkında mıyız bunun?Değil gibiyiz.Farkında olanlar da zihnine üşüşen endişeleri defetmek için böyle bir şey yokmuş gibi yapıyor.

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infial uyandırdı, malum.Oysa birçok videoda bunu kendi ninesine, kardeşine, akrabasına yapan ve "hahaha" nidalarıyla "like" toplayanlar sözünü ettiğim dijital platformlarda yollarına devam ediyorlar.Ne demiş o hastane görevlileri ifadelerinde?Bu cümleyi tekrar tekrar okuyun...Düşünün...Bu eğlence sayılıyor.Nasıl bir şeyse artık, eğlence çok meşru bir şey asla kötü olamıyor.Ve milyonlar bu "" anaforunda boğulup gidiyor.

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Benim kuşağımın entelektüel tartışmalarını hatırlıyorum...

Kitlesel sersemleşme ve köleleşmenin dolambaçlı yolları üzerine düşünür, tarihsel gerçekleri değerlendirir ve direnç alanları hayal ederdik.

İnsanın yüceliklerine güvenirdik.

Yanılmışız.

Meğer ne kadar kolay ve nasıl da hızlı biçimde kitlelerin zihinleri boşaltılabilirmiş!

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NOT DEFTERİ



Yeni bir insan türüyle karşı karşıyayız. Üçkağıda getirilmek, en son süprüntüleri satın almak için kandırılmak istiyorlar.

(J:G: BALLARD / Öteki Dünya)