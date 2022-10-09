İçimizde kalan ne çok şey var, dedi. Hepimizin içinde kalan çok, çok şey var. (ERLEND LOE / Bildiğimiz Dünyanın Sonu)

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Korsanlar, kovboylar, uzaylar falan hakkında okuyarak büyüyorsun ve tam dünyanın harika şeylerle dolu olduğunu düşünmeye başladığında sana yalnızca ölü balinalar, kesilmiş ormanlar ve milyonlarca sene boyunca gitmeyecek nükleer atıklar olduğunu söylüyorlar. Bana sorarsanız büyümeye bile değmez. (/ Kıyamet Gösterisi)

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Bin yaşında gibiyim. Uyusam daha az yaşlanırdım. (/ Kinyas ve Kayra)

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İnsan en azından kendini hasta edenlerden şifa ummayacak kadar feraset sahibi olmalı. (/ Bir Kitap Bir Balta)

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Hırsız, bir şey çalmadığı zaman başkaları gibidir. (/ Çanlar Kimin İçin Çalıyor)

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Ah evet, insanlar her zaman, her yerde düşmanlarını sevdiler. Acıyı ve boşluğu dostlarına sakladılar. (/ Sessiz Amerikalı)

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İnsan rafine bir eğitimden, gülünç özelliklerinden, önyargılarından, komplekslerinden, beceriksizliğinden, boynunu kaşındıran devrik yakalı kazaklarından, altın düğmeli spor ceketlerinden, bacaklarına batan plili gri flanel pantolonlarından, kendini beğenmişliğinden ve yalanlarından nasıl kurtulur? Hafızasını kaybederek. (/ Bir Fransız Romanı)

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Her şeyden kuşku duymamak, her şeye karşı mücadele etmemek için gereken cesareti kendimde bulabilmiş olmayı çok isterdim. (/ Tıkanma)

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Çok kez gerçek bir savaş hikayesine inanamazsınız. İnanıyorsanız, kuşkuyla yaklaşın. (/ Taşıdıkları Şeyler)

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Hayallerimiz, aslında tek bir istekten, kendimizi sevme düşünden doğuyor. (/ Düş Gezginleri)

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Farelerin ve insanların lügatindeki bütün sözcükler arasında en hüzünlüsü "keşke"dir. (/ Kedi Beşiği)

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"İyi dinle, Feyd," dedi Baron. "Planların içindeki planların içindeki planları gözlemle..." (/ Dune)