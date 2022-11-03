Unuttuklarımız oluyor...

Hatırlatıyorum.

Bir de yaşarken gözümüzden kaçırılan fakat şeytanın gizlendiği ayrıntılar var.

Onları da sık sık buraya taşımak zorunda kalıyorum.

Çünkü artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki...

Unutuşun sarhoşluğuna kapılırsak, yanarız.

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Önce şunu söyleyeyim...Bizim bölgemizde herhangi bir ülkeyi (ve elbette Türkiye'yi de)gibi iftiralara maruz bırakmak öyle basit bir siyasi sersemlikle açıklanamaz.Bir operasyonun başlangıç ayağıdır.

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'yi tanıyor musunuz?Nereden tanıyacaksınız ki...Aklınızda bir çağrışım yapmaz.Baktırmazlar.On yıl sonra kadar medyalarına küçük bir haber düşerler:El-Cenabi o kişidir işte!Koskoca ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın hiç utanmadan BM'ye Irak'ın "tehlikeli silahları olduğu hakkında sağlam kaynağımız" diye sunduğu operasyon figürü...Bu adam 2011'de, İngiliz gazetesi Guardian'a, "Bana bir yalan söyleyerek Irak rejimini devirme şansı verilmişti. Irak'a bir parça da olsa demokrasinin gelmesine neden olmaktan gurur duyuyorum" demişti.Irak'ın hâli ise ortada...

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Tabii El-Cenabi gibi gizli satılmışlar kadar açık siyasi kimliklerin iftira ve yalanları da önemli...

Irak'ın işgali dedim ya...

O gevşek ve gevrek sırıtışlı İngiltere Başbakanı Tony Blair'i unutabilir miyiz?

İşgalden önce kendi parlamentosuna sunduğu "Irak 45 dakika içinde kitle imha silahını harekete geçirebilir" raporuna sonradan müthiş bir kayıtsızlıkla "yanılgıydı" deyip geçen adam...

Yani anlayacağınız...

Ülkesinin askerine, polisine ve temel kurumlarına iftira atanları görünce, bir durun...

İster içinizden, ister yüksek sesle "Kimin adamları bunlar?" diye sorun...

Cevabı şıp diye bulacaksınız.

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NOT DEFTERİ

İnsanın içinde olduğu hâl, ona yabancı hâldir. Deli deliliğini, genç gençliğini, ihtiyar fıkradığını bilmez (ŞULE GÜRBÜZ / Coşkuyla Ölmek)