"Hayır! Onların insan olmadıklarını söyleyemeyiz. Böyle bir şüphe duymak korkunç bir şey...

Uluyorlar, oldukları yerde zıplayıp sıçrıyorlar, yüzleri ürkütücü ama sizi asıl tedirgin eden şey şu ki, onlar da insan...

Hepsi maalesef uzak akrabalarımız..."

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Yok, yok! Yukarıdaki sözler son zamanlarda çenesi iyice düşen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı'e ait değil...'ın (1857-1924) meşhur romanı'nde geçiyor o sözler. Hani Afrika'nın cangıl nehirlerinde ilerleyen bir sömürge gemisinin kaptanı Marlowe'nun hikâyesini anlatan kitap...Dün "Romantiklik, Serüven ve Kolonyalizm" başlıklı bir makaleyi okurken karşıma çıktı bu alıntı...Tabii hemen aklımageldi.Hatırlayın..."Avrupa bahçedir, bir bahçe inşa ettik biz" demişti; "Ama tehlike yaklaşıyor;, önlem almalıyız."

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Avrupa medeniyeti(!) artık korku içinde...korkusu sardı her yanını...Yine de kaderine doğru bile bile ilerliyor; daha doğrusu ABD arkasından itiyor.Ve bu sıradasu yüzüne çıkmayabaşlıyor.Yuh, bu kadar da olmaz, demeyin!Olmuştu. Olur.unutuyorsunuz.

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çok tepki alınca, "Yanlış anlaşıldım, aklımda ırkçı fikirler yoktu bunları söylerken" dedi ama sözlerini geri almadı.Zaten dilinin ucunda, aklının eşiğinde olmaz ki...Çok derinlerde yatar o fikirler ve böyle sürçer gibi dışarı vururlar kendilerini...Batı'da, Doğu'da, her yerde; en derin köklerindeBiri,dedi mi bu asla öylesinesöylenmiş söz olamaz.Borrell, belli ki, yaklaşmakta olanı iliklerine kadar hissediyor.

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Ne dersiniz?

Avrupalılar en büyük kazığı kendilerinin yetiştirdikleri elitlerden mi yiyecekler?

Küreselciler "yapay cenneti" Avrupa'nın elinden alıp kaçıracaklar mı?

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NOT DEFTERİ

Kendimizle ilgili söylediğimiz bütün güzel ve soylu masallara karşın, çamurun içinde sürünüyorduk. (ROMAIN GARY / Cennetin Kökleri)