Takip edilme kuşkusuyla tedirgin halde ormandan hızla geçerken arabanın radyosu açık kalmış..

Sunucu sesleniyor...

"İyi akşamlar...

Burası Radyo Avalon...

Biraz nostaljiye ne dersiniz?

Şimdi 2003'lerden bir şarkı geliyor; hani insanların bir geleceklerinin olmadığını görmeyi reddettikleri günlerden..."

***

Bir film bu...(Bizde zamanında"Son Umut" adıyla gösterilmişti.)Cuaron deyince sizin aklınıza o güzelimgelmiştir ya da Hollywood'un gözdesifilmi gelmiştir.Ancakbambaşka bir filmdir...2027 yılının dünyasını anlatır., her ülkenin isyanlar, kıtlık ve salgınlarlamahvolduğu, İngiltere'nin bir bölümününyüksek güvenlik duvarları ardındavarlığını sürdürebildiği bir dönem...Karton bardakta kahveler, iki katlı otobüsler, Buckhingam Sarayı'nın atlı muhafız alayı hâlâ var.Ama adım başı göçmenlerin toplandığı temerküz kampları dikkati çekiyor.Filmin kahramanı Theo canı sıkıldığı her an sigarasına davranan bir tiptir.Onu yıllar sonra gören Julian soruyor: "Hâlâ mı sigara içiyorsun?"Cevap: "Evet! Fakat artık işe yaramıyor."

***

Niye?Çünkü Mark Fisher'inbaşlıklı yazısını okuyordum...Orada şöyle diyordu Mark Fisher..."Son Umut filmindeki felaket ne yakında olacak, ne de olmuş bitmiş durumda. Daha çok, şu anda başımızdan geçiyor.İnsanlığın kısırlaşması da bu değil mi?Tazelenmek yok, hep birlikte ortalıktan çekilinceye kadar sürecek tekrarlar var...Kapitalizm berbat mı? Ama ötesini düşünen de yok!Ben şimdi size neden bu filmden bahsettim? Bilmiyorum, aldırmayın!

***

Hep aklımda kalan sahneyi bu sefer birkaç kez geri alıp izledim.İçinden geyik geçen metruk okul binası sahnesini...Eski ebe Miriam'ın,dediği sahne...