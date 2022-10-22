Devletler düzeyinde kabadayıya "Kabadayılık yapmayın, bu doğru değil" demek, hele bunu hiç diplomatik filtrelere falan başvurmadan ABD'ye söylemek... Ajanslar haberi önüme düşürünce "Oh be!" dedim. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'na şükranlarımla...

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Şöyle haberler okuyunca ülke ekonomisi adına sevinmek gerek ama artık içimde bir sızı peydah oluyor: "Avrupa'da zeytin ve yağ rekoltesi düşük olacak, rota ister istemez Türk zeytinyağına çevrilecek."Eyvah, diyorum;biz zeytinyağınıçok pahalıya alacağız;, bir hayal kırıklığı...Bu durumun ortası yok mu? Bulunsun artık!

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Benim gibi Venedik tutkunu (tabii ben defteri kapattım artık) bir arkadaşım eylül ayında oradaydı.

Dünkü yazımda "Geniş kitlelerin seyahat etmesi istenmiyor" cümlemi okuyunca arayayım demiş. Şöyle anlatıyor son izlenimini: "San Marco Meydanı'nda dükkânların yarısı kapalıydı; düşün ara sokakların nasıl olduğunu... İndirilmiş kepenk görmekten gözlerim acıdı. Ortalık film festivaline rağmen öyle sakindi ki, inanamazsın. Resepsiyondaki çocuklarla sık sık lafladık. Otellerin yüzde kırkının pandemiden sonra kapalı kalmasından memnunlar. Avrupalı turistlerle idare etmeyi içlerine çoktan sindirmişler. Ayaküstü atıştırma yerlerinde de zaten çeşitli şehirlerden hayatlarında ilk kez Venedik'i görmeye gelen İtalyan okul öğrencileri vardı. Sevdiniz mi, diye sordum. 15 yaşlarında çocuklar. Dudak büktüler. Bütün imajları, hayalleri, klişeleriyle bir devir kapanıyor galiba... Havaalanı mı? Pasaportta tek banko çalışıyordu. Kuyruğu gözünün önüne getir."

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ABD Başkanı Biden yine dinleyenlere arkasını dönüp boşluğa konuşmuş...

Bir... Boşluk, gerçekten boşluk mu? Orada bir "şey" görmediğinden emin misiniz?

İki... Biden'ın bütün fiziksel ve ruhi problemleri seçilmeden önce de vardı.

Sormamız gerek: Partisi (veya daha güçlü bir odak) neden onu aday seçip sonra ABD Başkanı olmasının yolunu açtı?

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Meraklısına...

Sour&Sweet Artisan Bakery'nin tahinli ekleri farklı fakat şahane. (Watergarden'daki şubelerinde çalışan iki gencin zarif servislerini de not etmiş olayım, çünkü artık eksikliği hissedilen bir konu.)

Ama klasik ekler söz konusu olursa, Kızıltoprak'taki Boter'i de anmak isterim.