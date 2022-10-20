"Annemlerde yemek yemem, şurada bir şeyler atıştırıp öyle gideceğim" dedi.

Ne diyeceğimi bilemedim..

Malum, Türk erkeği annesinin yemeklerini sever, ne yese lezzetli gelir. Bu algının çocukluğunun mutlu hatırası olduğunu anlamak istemez, lezzet zanneder. Hatta bu basmakalıp ısrar yüzünden eşinin kalbini kıranlar çoktur.

İyi de şu genç adamın "Annemlerde yemek yemem" demesi neyin nesi?

Yüzümdeki ifadeyi görünce, "Annem sağlıklı yiyecek diye bir şey tutturdu, tatsız tuzsuz yemekler yapıyor, hiç sorma abi!" diye açıklayınca, rahatladım.

Lakin problem de tam orada işte!

Sağlıklı yemek niye tatsız tuzsuz?

Böyle olursa, hangi çocuğa, kaç gence sağlıklı yemeği sevdirebiliriz?

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Önce şunu tekrar edeyim...Yemekten konu açmak bir ayrıntıyı büyütmek değildir.karnımızı doyurup geçeceğimiz basit bireylem de değildir yemek yemek.İlle de parayla pulla alakası yok.Fakat hayatın bütün yönleriyle doğrudan bağı var.Hadi gelin şunları konuşalım artık...Tonla araştırma yapılıyor.Geçtim yiyeceği, basit içecekler için bile yerleşik fikir şu:Bir deney çok bilinir.Mangolu bir içeceği okul kantinlerine, self servis restoranlara koydular; içeceği tepsilerine alanlaraaçıklaması yapılıncagörüldü.

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Çok karmaşık bir denklem bu...Sen çocuğunadiyerek yılları geçirirsen, sağlıklı yiyecekfikrinin zihne nasıl yerleşeceği bellidir.Üstelik çoğu hakikaten lezzetsiz.bu engeli aşmak zor. Bundanda türlü hinlikleriyle gıda endüstrisi kârlıçıkıyor.Hem söyler misiniz?Niye sağlıklı yiyeceklerenı katmıyorsunuz da aklınızasadecegeliyor?

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Tüh!

Yine yerim yetmedi.

Sağlıklı yiyecekleri çıtır çıtır, kıtır kıtır hale getirmeden gençlere yararlı şeyler yediremeyeceğimizi anlatacaktım.

Bu önemli çünkü.

Başka zamana artık...

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NOT DEFTERİ

Artık sömürülecek olan ruhtur. Bu yüzdendir ki bu yeni çağa depresyon ya da tükeniş (burnout) gibi ruhsal rahatsızlıklar eşlik ediyor. (BYUNG-CHUL HAN / Psikopolitika)